Specjalny telefon - "sztywne łącze"

Dodano, że "jednostki policji w województwach małopolskim i opolskim zostały doposażone w stacjonarne telefony, za pomocą których będzie można bezpośrednio połączyć się z dyżurnym komendy wojewódzkiej policji (tzw. "sztywne łącze")". "Jest to specjalny telefon, który pełni funkcję pomocniczą w podejmowaniu niezwłocznych działań przez policję" - przekazano.

"Będzie to możliwe w sytuacji: - odmowy przyjęcia lub opieszałości w przyjęciu przez Policję zawiadomienia o zdarzeniu mogącym powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia dzieci (także w przemocy domowej); - próby odesłania zawiadamiającego o zaginięciu dziecka do innej jednostki Policji; - zwłoki w podejmowaniu przez Policję czynności poszukiwawczych po przyjęciu zawiadomienia o zaginięciu; - braku kontaktu z prowadzącym sprawę, a jednocześnie braku wiedzy na temat przebiegu prowadzonych czynności" - wyliczono.

"Gdy dziecku dzieje się jakakolwiek krzywda, służby muszą reagować błyskawicznie"

"Rolą nas jako całego społeczeństwa jest ochrona najmłodszych. Pamiętajmy o numerach alarmowych, o telefonach zaufania, o psychologach i pedagogach. Apeluję do wszystkich - zwracajmy uwagę na otaczających nas ludzi, reagujmy, gdy coś nas niepokoi" - dodano.

Śmierć nastolatki w centrum miasta

14-letnia Natalia trafiła do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie 28 listopada 2023 roku ok. godz. 18. Była wychłodzona, temperatura jej ciała wynosiła 22 stopnie, życia dziewczynki nie udało się uratować. Wstępne wyniki sekcji zwłok wykazały, że dziewczynka przeszła rozległy wylew krwi do mózgu.