2,5-letnie dziecko wbiegło pod jadący samochód, nie żyje. Policja: było pod opieką nietrzeźwej babci

Ukraińcy odpierają rosyjski atak od 111 dni. Wiceszef Pentagonu do spraw politycznych Colin Kahl ocenił, że Władimir Putin chce na Ukrainie "zdobyć wiele", a być może cały kraj. Dodał jednak, że nie stać go na osiągnięcie takich celów. We wtorek zaatakowany został między innymi obwód lwowski, na terenie którego co najmniej sześć osób zostało rannych. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.