Jezioro Bukowo: jacht nabierał wody, dwie osoby w głębokiej hipotermii

W innych krajach Unii Europejskiej jest taki znak zapytania: Jak to jest możliwe, że się ten prezydent tak zachowuje? Jak to jest możliwe, że ten rząd sobie pozwala na takie śmichy-chichy? - mówiła w "Faktach po Faktach" europosłanka Polski 2050 Róża Thun. Oceniła, że jeżeli Mateusz Morawiecki pojechałby na ten szczyt Unii Europejskiej w grudniu, to "wykazałby się jakąś nadzwyczajną odwagą, albo też naiwnością, bo możemy sobie wyobrazić, jakie przyjęcie go tam czeka". Jak mówiła Thun "oburzenie: na przeciągnięcie terminu powołania nowego rządu jest coraz głośniejsze". Poseł KO Bartosz Arłukowicz ocenił, że Morawiecki jest "premierem zerowych szans".