Zachodnie media o wizycie Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie

Brytyjskie media: rosnąca międzynarodowa rola Polski

Dziennik "Financial Times", również informując o zamiarze przekazania kolejnych MiG-ów-29, zwraca uwagę, że podróż do Warszawy jest pierwszą od początku rosyjskiej inwazji, w którą ukraiński prezydent udał się razem ze swoją żoną Ołeną, a także pierwszą, która została zapowiedziana z wyprzedzeniem.

"Welt": Ukraińcy pamiętają, kto im pierwszy pomógł

"FAZ": Polska i Ukraina bliskie nie tylko z powodu wspólnego wroga

"Le Figaro": Polska i Ukraina świętują porozumienie w Warszawie

"Polska jest trzecim co do wielkości partnerem wojskowym Ukrainy, za Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanii" - przypomina francuski dziennik.

RAI: historyczna wizyta

"To był historyczny dzień i historyczna wizyta" - tak włoska stacja telewizyjna RAI News 24 podsumowała przyjazd prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do Warszawy.

"La Stampa": spotkanie przyjaciół

"El Debate": Warszawa stała się dla Kijowa najbliższym sojusznikiem

RTP: żaden kraj nie pomógł tak szybko i tak masowo, jak Polska

NOS: wizyta Zełenskiego głębokim ukłonem w stronę Polski

"Ukraina nie wytrzymałaby wojny z Rosją bez polskiego wsparcia"

"De Tijd": spotkanie najlepszych sąsiadów

Dziennik przypomina, iż żaden inny kraj nie przyjął tylu ukraińskich uchodźców wojennych, co Polska. "Do tej gościnności przyczyniły się historyczne więzi drugiego i trzeciego co do wielkości państwa słowiańskiego oraz wspólna niechęć do ekspansjonizmu Putina" - zauważa gazeta.