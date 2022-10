Auto przecięte na pół, pięć osób w szpitalu. 19-latka przyznała się do kierowania

czytaj dalej

Generał Waldemar Skrzypczak, analizując w TVN24 ukraińską kontrofensywę na południu Ukrainy, mówił, że "przełom nastąpił w wyniku uderzenia armii ukraińskiej wzdłuż zachodniego brzegu Dniepru, od północy, na zgrupowanie obronne armii rosyjskiej". - Moim zdaniem to, co się wydarzyło na przyczółku chersońskim, w tej chwili jest kluczowym dla powodzenia armii ukraińskiej w tej operacji. Wydaje się, że to w tej chwili kumuluje uwagę wszystkich - dodał.