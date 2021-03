"W wyniku wybuchu wyrzucony przez okno został mieszkaniec"

We wtorek po południu doszło do wybuchu gazu w jednym z bloków mieszkalnych w Zabrzu. Rannych zostało pięć osób, w tym jedna ciężko.

Lokatorzy 30 mieszkań nie mogą wrócić do swoich domów

Około godziny 21 rzecznik zabrzańskiego magistratu Dawid Wowra przekazał pierwsze decyzje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego - zezwolił on na powrót do mieszkań mieszkańców dwóch dalszych klatek bloku. Jednocześnie wyłączył z użytkowania segment, w którym nastąpiła eksplozja. Wowra wyjaśnił, że oznacza to, że do siebie nie mogą na razie wrócić mieszkańcy około 30 mieszkań. Już wcześniej dla ewakuowanych z tej części budynku podstawiono autobus. Zapewniono też dla nich miejsca noclegowe w hotelu przy zabrzańskiej hali Pogoni oraz w hostelu Guido.

Wowra zapowiedział, że kolejne decyzje inspektor będzie podejmował w środę. Inspektor zdecyduje m.in. co do możliwości podjęcia na miejscu czynności przez prokuraturę i policję. Rozpocznie się też analiza stanu technicznego konstrukcji budynku, która może potrwać nawet parę dni. Na tej podstawie określone zostaną kolejne działania - w lepszym wariancie będzie to zakres prac koniecznych do wykonania, aby do mieszkań mogli wracać mieszkańcy.