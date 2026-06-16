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Krytykował Putina, dostawał groźby. Kim był zabity w Białej Podlaskiej artysta

Kamila Grenczyn
Tatiana Serwetnyk
Zespół autorek
Oprac. Kamila GrenczynOprac. Tatiana Serwetnyk
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Simon Skriepiecki w czasie występu w Berlinie
Zatrzymano dwóch obywateli Białorusi - poinformował prokurator
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Simon Skrepetski/Facebook
Ofiarą zabójstwa w Białej Podlaskiej jest rosyjski artysta Siemion Skriepiecki. Przez lata krytykował on przede wszystkim Władimira Putina i rosyjski reżim. Ale nie tylko. Do zabójstwa doszło kilka dni po jego występie w Berlinie. Skriepiecki już wcześniej informował, że otrzymywał groźby w związku ze swoją działalnością.

W poniedziałek rano w Białej Podlaskiej przy ulicy Królowej Jadwigi uzbrojony napastnik zastrzelił 44-letniego Rosjanina i uciekł. We wtorek rzecznik lubelskiej prokuratury Marcin Kozak potwierdził informację, że śledztwo prowadzone jest w sprawie zabójstwa Roberta K., który w przestrzeni medialnej występował jako Siemion Skriepiecki.

Według ustaleń śledczych nieznany dotąd mężczyzna oddał trzy strzały z broni krótkiej, a gdy pokrzywdzony upadł na ziemię, napastnik podszedł do niego i oddał kolejne dwa strzały z bliskiej odległości. Zabity miał pięć ran wlotowych i dwie wylotowe, usytuowane w górnej części klatki piersiowej i w głowie.

Jak podał rzecznik prokuratury, w trakcie śledztwa zatrzymano dwóch obywateli Białorusi w okolicach konsulatu Republiki Białoruskiej w Białej Podlaskiej. - Udział tych dwóch mężczyzn i ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem ustaleń - powiedział Kozak. Do tej chwili nie postawiono nikomu w tej sprawie zarzutów.

Siemion Skriepiecki - kim był

Siemion Skriepiecki - który naprawdę nazywał się Robert Kuzowkow - urodził się w 1981 roku w Rosji. Artysta głośno krytykował rosyjski reżim. Malował karykatury - wielokrotne przedstawiał na nich Władimira Putina, Józefa Stalina, jak i innych dyktatorów - w tym przywódcę Czeczenii Ramzana Kadyrowa.

Siemion Skriepiecki w czasie występu w Berlinie
Siemion Skriepiecki w czasie występu w Berlinie
Źródło zdjęcia: Simon Skrepetski/Facebook

Jego prace ukazywały korupcję rządzących, opresję wobec społeczeństwa, ubóstwo i imperialistyczne zapędy współczesnej Rosji.

Skriepiecki był aktywny w mediach społecznościowych - między innymi na TikToku, Telegramie czy YouTubie, na którym śledziło go kilkadziesiąt tysięcy osób. Tam również krytykował i komentował działania rosyjskich władz, pokazując swoją satyryczną twórczość.

Na jego kanale w Telegramie w tym i ubiegłym roku pojawiały się również wpisy i obrazy krytyczne wobec władz Ukrainy, szczególnie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i członków jego gabinetu.

O Zełenskim pisał między innymi, że to "podwórkowy chuligan", "moskiewska agentura", czy "szkodnik".

Ostatni performance w Berlinie

Z Rosji wyjechał kilka lat temu, obawiając się prześladowań. Zamieszkał w Polsce, gdzie kontynuował działalność artystyczną i opozycyjną.

Swój ostatni performance artysta zorganizował w Berlinie, gdzie pojawił się między innymi przy Bramie Brandenburskiej i przed rosyjską ambasadą. Na opublikowanych nagraniach i zdjęciach widać było, jak z tyłu rozdartych spodni wystawała mu rosyjska flaga. Prezentował też karykaturę Putina, którego na rękach trzyma Stalin. Obraz przypomina wizerunek Matki Boskiej i Jezusa.

Siemion Skriepiecki
Siemion Skriepiecki
Źródło zdjęcia: Vasily Krestyaninov/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

Skriepiecki dostawał groźby

Działalność Skriepieckiego sprawiała, że otrzymywał groźby, o których często sam informował. Na jednym z nagrań na TikToku artysta relacjonował, że "Czeczeni ustalili jego adres dzięki numerowi IP, dowiedzieli się, gdzie mieszka, zadzwonili, i powiedzieli, że ma dwa dni na to, aby przeprosić za wszystkie swoje obrazy".

- Obrazów mam bardzo dużo, przeprosić za nie - to rzecz nierealna - podkreślał artysta.

Jak zwraca uwagę portal Centrum Europy (wcześniej Biełsat PL), krytycy przywódcy Czeczeni Ramzana Kadyrowa są ścigani na całym świecie. Tak też było w 2022 roku, gdy w Szwecji zastrzelony został czeczeński opozycjonista Tumso Abdurachmanow.

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Źródło: PAP, tvn24.pl, Centrum Europy
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Tagi:
Biała PodlaskaRosjaPolityka zagraniczna RosjiWolność słowaWładimir Putin
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
Tatiana Serwetnyk
Tatiana Serwetnyk
Dziennikarka tvn24.pl
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