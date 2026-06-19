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Jest zarzut i wniosek o areszt po zabójstwie w Białej Podlaskiej

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Doprowadzenie
Podejrzewany o zabójstwo Rosjanina doprowadzony do prokuratury
Źródło zdj. gł.: TVN24
36-letni Gruzin Elnur A. usłyszał zarzut w związku z zabójstwem w Białej Podlaskiej. Prokuratura zawnioskowała o areszt.

W czwartek pod Warszawą został zatrzymany mężczyzna podejrzewany o zastrzelenie w poniedziałek w Białej Podlaskiej Rosjanina Roberta Kuzowkowa, w przestrzeni medialnej występujacego jako Siemion Skriepiecki, który był krytykiem Władimira Putina. Zatrzymany posługiwał się paszportem wystawionym na 36-letniego Gruzina.

Zatrzymany mężczyzna to 36-letni Gruzin
Zatrzymany mężczyzna to 36-letni Gruzin
Źródło zdjęcia: Lubelska Policja

Jest zarzut i wniosek o areszt

W piątek po godzinie 20 mężczyzna został doprowadzony do lubelskiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej.

Przed godziną 23 prokuratura poinformowała o tym, że "obywatel Gruzji Elnur A." usłyszał "zarzut zabicia 15 czerwca 2026 r. w Białej Podlaskiej obywatela Federacji Rosyjskiej Roberta K. poprzez oddanie w jego kierunku 5 strzałów z broni palnej". "Przesłuchany w charakterze podejrzanego Elnur A. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień" - czytamy w komunikacie prokuratury. "Wobec zachodzącej obawy ucieczki i ukrycia się, obawy matactwa, a nadto groźby wymierzenia surowej kary, prokurator skierował dziś do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy" - dodano.

Jest typowany do innych przestępstw

Podejrzany został zatrzymany w hostelu w Piastowie pod Warszawą. Premier Donald Tusk podkreśla, że sprawa jest traktowana bardzo poważnie i istnieje obawa, że mogło to być zabójstwo na zlecenie polityczne ze strony obcego państwa.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński powiedział, że jest to osoba "typowana przez policję także do innych przestępstw, które zdarzyły się wcześniej na terenie kraju, także do przestępstw, które zdarzyły się w roku 2022".

Minister uprzedzał, że dla dobra śledztwa nie może ujawnić więcej informacji o podejrzewanym. - Śledczy przebadają dokładnie kontakty tego człowieka. Nie chcą też nikogo wypłoszyć, kto miał kontakt z tą osobą - wyjaśnił.

Kierwiński: to nie jest samotny wilk

To, czy zatrzymany działał sam, jest przedmiotem śledztwa. - Nigdy w tego typu sprawach to nie jest samotny wilk. Przynajmniej zawsze jest zleceniodawca. Ci zleceniodawcy muszą być dzisiaj ustaleni - zaznaczył minister SWiA.

- Chcę podkreślić bardzo jasno, bo to jest naprawdę rekordowo krótki czas i rekordowo dobra współpraca służb, policji lubelskiej i ABW, która doprowadziła do tego, że w 72 godziny ustalono podejrzanego, głównego podejrzanego, i został on zatrzymany - powiedział Kierwiński.

Funkcjonariusze policji w pobliżu miejsca strzelaniny przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej
Funkcjonariusze policji w pobliżu miejsca strzelaniny przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej
Źródło zdjęcia: PAP/Wojtek Jargiło

Na samym początku w związku ze sprawą zatrzymano dwóch Białorusinów, ale szybko zostali zwolnieni, gdyż - jak przyznał minister Kierwiński - był to "trop chybiony".

Zginął rosyjski artysta

Do zabójstwa doszło w poniedziałek około godziny 9.30-9.45 na chodniku na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej.

Zginął 44-letni obywatel Federacji Rosyjskiej Robert Kuzowkow, który w przestrzeni medialnej występował jako Siemion Skriepiecki. Prowadził działalność artystyczną, w której wyrażał krytykę wobec aktualnych poczynań władz Federacji Rosyjskiej.

Do ofiary podszedł nieznany dotąd mężczyzna, który oddał trzy strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na ziemię, mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze dwa strzały z bliskiej odległości. Oględziny zwłok wykazały łącznie siedem ran postrzałowych (w obrębie głowy, klatki piersiowej oraz pleców), dokładnie pięć ran wlotowych i dwie wylotowe.

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Filip Czekała
Filip Czekała
Dziennikarz tvn24.pl
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