FAKTY PO FAKTACH Nowe informacje o zatrzymanym. Kierwiński: policja stara się potwierdzić Filip Czerwiński |

Zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Marcin Kierwiński: nigdy w tego typu sprawach to nie jest samotny wilk Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Lubelska Policja

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W czwartek pod Warszawą został zatrzymany mężczyzna podejrzewany o zastrzelenie w poniedziałek w Białej Podlaskiej Rosjanina, który był krytykiem Władimira Putina. Dotychczas nie wiadomo oficjalnie nic o zatrzymanym, oprócz tego, że posługiwał się paszportem wystawionym na 36-letniego Gruzina.

- To osoba, która została zatrzymana jako podejrzany o dokonanie tej zbrodni, czyli zastrzelenie tego Rosjanina - przekazał w "Faktach po Faktach" w TVN24 szef MSWiA Marcin Kierwiński. - Policja typuje go, czyli stara się potwierdzić, że może odpowiadać także za przestępstwa, które popełnione były w Polsce w 2022 roku - mówił.

Polityk uprzedzał, że dla dobra śledztwa nie może ujawnić więcej informacji o podejrzewanym. - Śledczy przebadają dokładnie kontakty tego człowieka. Nie chcą też nikogo wypłoszyć, kto miał kontakt z tą osobą - wyjaśnił.

Kierwiński: to nie jest samotny wilk

To, czy zatrzymany działał sam, jest przedmiotem śledztwa. - Nigdy w tego typu sprawach to nie jest samotny wilk. Przynajmniej zawsze jest zleceniodawca. Ci zleceniodawcy muszą być dzisiaj ustaleni - zaznaczył gość programu.

- Chcę podkreślić bardzo jasno, bo to jest naprawdę rekordowo krótki czas i rekordowo dobra współpraca służb, policji lubelskiej i ABW, która doprowadziła do tego, że w 72 godziny ustalono podejrzanego, głównego podejrzanego, i został on zatrzymany - powiedział Kierwiński.

Jak przybliżył minister, w szybkim zatrzymaniu podejrzewanego ważną rolę odegrały działania operacyjne, zapisy z kamer monitoringu oraz informacje od świadków. - Bez zeznań świadków i informacji, które policja dostawała od ludzi, którzy widzieli tę sytuację czy też byli w okolicy, pewnie ten proces byłby znacznie trudniejszy - dodał.

Na samym początku w związku ze sprawą zatrzymano dwóch Białorusinów, ale szybko zostali zwolnieni, gdyż był to "trop chybiony", jak przyznał minister.

Jeśli chodzi o kwestię tego, kto mógł zlecić zabójstwo, Kierwiński nie potrafił obecnie wskazać nikogo. Według niego śledczy biorą pod uwagę kilka opcji. - I kilka kierunków tego potencjalnego motywu politycznego. I wątek czeczeński, ewentualnie, i wątek rosyjski - wymienił.

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