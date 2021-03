"Nic nie zapowiadało, że kilka lat później zadecyduje o mordzie na 16 osobach, w tym dzieciach i ciężarnej"

Archiwa "rzucają nowe światło na historię rodziny Ulmów"

"Za morderstwo na rodzinie Ulmów nigdy nie stanął przed sądem"

Archiwum Diekena przedstawiła historyk dr Joanna Nikel z Instytutu Pileckiego, która przekazała, że pozyskany materiał to dla historyków, badających okupację niemiecką w Polsce i mierzących się z rozproszoną i szczątkową dokumentacją archiwalną, celowo niszczoną przez wycofujących się w 1944 roku Niemców, cenne źródło wiedzy. - Przybliża sylwetkę Eilerta Diekena - bezpośredniego wykonawcy niemieckiego systemu represji, wymierzonego w Żydów i Polaków - zaznaczyła, dodając, że Dieken to jeden z tzw. zwykłych ludzi ("Ordinary men"), jak to trafnie określił w 1992 roku amerykański historyk Christopher Browning.

"Zawołaliśmy po imieniu 43 bohaterów ze wsi i miasteczek"

- Program cieszy się akceptacją społeczności lokalnych. Po dwóch latach możemy wyznać z dumą, że polskie rodziny, wcześniej bardzo wystraszone i niechętnie mówiące o traumatycznych przeżyciach własnej rodziny z lat wojny, zgłaszają się już teraz do Instytutu same, pragnąc upamiętnić pomordowanych bliskich - dodała. Podkreśliła też, że niemieccy sprawcy zbrodni powinni być wskazywani z imienia i nazwiska za to, co zrobili w czasie okupacji Polski.