Trzaskowski o zabójstwie Adamowicza: z powodów politycznych ten mord nie został wyjaśniony do dzisiaj

Jeden z najbardziej zasłużonych samorządowców, osoba wyjątkowo prawa i dobra została zamordowana na oczach całej Polski, a my nie możemy dowiedzieć się niczego o kulisach tej sprawy - mówił w "Kropce nad i" prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, odnosząc się zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

W środę 13 stycznia minęła druga rocznica śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza . Samorządowiec został ciężko raniony nożem przez Stefana W. podczas gdańskiego "Światełka do nieba", kulminacyjnego punktu finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zmarł następnego dnia w wieku 53 lat. Do tej pory nie rozpoczął się proces w sprawie zabójstwa polityka.

"Ten, kto dokonał tej zbrodni, przez cały czas nie jest osądzony"

- To jest absolutny skandal - ocenił w czwartkowej "Kropce nad i" prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Jak mówił, PiS obiecywało usprawnić działanie sądów, "a okazuje się, że nie można osądzić sprawcy".

Według niego Prawo i Sprawiedliwość "nie chce, by było jasne, dlaczego ten człowiek dokonał tego czynu, jakie były jego motywacje, jak był indoktrynowany". - Stawiane są zarzuty tym, którzy nie zabezpieczyli miejsca, natomiast ten, kto dokonał tej zbrodni przez cały czas nie jest osądzony, a przecież wszystkie dowody i świadkowie są. Zmieniane są po raz kolejny składy psychiatrów, którzy mają ocenić stan poczytalności tej osoby - zwrócił uwagę Trzaskowski. W jego ocenie "to z powodów politycznych ten mord nie został wyjaśniony do dzisiaj".