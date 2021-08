Zabójstwo Krzysztofa Olewnika. Koniec śledztwa i akt oskarżenia

Do sądu w Płocku trafił akt oskarżenia przeciwko przyjacielowi porwanego i zabitego 20 lat temu Krzysztofa Olewnika i kilku innym osobom. Do porwania doszło w nocy z 26 na 27 października 2001 roku w Drobinie na Mazowszu. Jego ciało odnaleziono dopiero pięć lat później w lesie niedaleko miejscowości Różan.

Jak ustalił "Superwizjer" TVN , do Sądu Okręgowego w Płocku wpłynął akt oskarżenia przeciwko przyjacielowi Krzysztofa Olewnika, Jackowi K., oraz innym osobom. Jest wśród nich między innymi były lokalny polityk oskarżony w tej sprawie o oszustwo.

20 lat po porwaniu Krzysztofa Olewnika

Akt oskarżenia ma blisko 350 stron. Jest zwieńczeniem śledztwa, które na przestrzeni lat było prowadzone przez kilka prokuratur, a ostatnio przez krakowski wydział Prokuratury Krajowej. W październiku tego roku mija 20 lat od porwania Krzysztofa Olewnika. To jedna z najbardziej tajemniczych spraw w historii polskiej kryminalistyki.

Jak wynika z aktu oskarżenia, przed sądem ma stanąć w sumie pięciu mężczyzn. Najcięższe zarzuty ciążą na Jacku K., przyjacielu Krzysztofa Olewnika. Zdaniem prokuratury, był on członkiem grupy o charakterze zbrojnym, która porwała Krzysztofa Olewnika, a następnie przetrzymywała w nieludzkich warunkach, co miało się wiązać ze szczególnym udręczeniem. Jacek K. został zatrzymany w 2009 roku i pół roku spędził w areszcie, po czym decyzją sądu wyszedł na wolność. Dwa lata temu otrzymał odszkodowanie w związku z przewlekłością postępowania. Nie przyznaje się do winy.