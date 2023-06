Sprawa zamordowanej z Kos. Media: są wyniki badań DNA

Ewentualni współsprawcy

Mecenas Kowalewski wskazywał już wcześniej, we wtorek, że "istotna jest kwestia ewentualnych współsprawców: kto pomagał, współpracował z podejrzanym, kto ukrywał ciało, kto mataczył w sprawie". - To nie jest do końca jasne. Mam nadzieję, że szybko się wyjaśni, czy doszło do gwałtu zbiorowego - przekazał.