Koniec paraliżu Funduszu Sprawiedliwości? Żurek o "przełomie"

|
Waldemar Żurek
Żurek o Funduszu Sprawiedliwości. "Zacząłem już podpisywać wydatkowanie pieniędzy"
Źródło: TVN24+
Kilka dni temu zacząłem już podpisywać wydatkowanie pieniędzy konkursu w ramach Funduszu Sprawiedliwości - poinformował w "Newsie Michalskiego" w TVN24+ minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. W podcaście dziennikarza TVN24 Patryka Michalskiego mówił też o przyczynach zablokowania środków z funduszu.

Gościem pierwszego odcinka podcastu "News Michalskiego" w TVN24+ był minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, który był pytany o sprawę Funduszu Sprawiedliwości oraz opóźnienie w rozstrzygnięciu konkursu mającego zabezpieczyć środki na pomoc dla ofiar przestępstw i organizacji pomocowych na 2026 rok. W połowie grudnia ubiegłego roku o decyzyjnym paraliżu poinformowała Wirtualna Polska.

Obejrzyj pierwszy odcinek podcastu "News Michalskiego" w TVN24+

Chociaż wyniki konkursu miały być znane 6 grudnia, termin ten został zmieniony na 31 stycznia 2026 roku. Z tego powodu część organizacji korzystających z tych środków ogłosiła, że wraz z początkiem roku będzie musiała musiała ograniczyć lub zawiesić swoją działalność.

Jak poinformował Żurek, sprawą Funduszu Sprawiedliwości i podpisaniem konkurs, którego pula stanowi 120 milionów złotych, zajął się już w pierwszym tygodniu od objęcia przez niego urzędu. - Nie mogę odpowiadać za to, co było wcześniej - powiedział.

Przekazał też, że wzmocnił kadrowo komórę resortu sprawiedliwości zajmującą się funduszem. - Zobaczyłem, że sytuacja naprawdę jest dramatyczna. Z jednej strony mieliśmy organizacje, które jeszcze za czasów ministra [Zbigniewa - red.] Ziobry były organizacjami uczciwymi, ale w momencie, gdy prokuratura zaczęła znajdować fikcyjne organizacje-krzaki, które wyłudzały pieniądze, wszystko się zablokowało - tłumaczył.

"Ten tydzień znowu będzie przełomem"

Żurek poinformował, że "kilka dni temu zaczął już podpisywać wydatkowanie pieniędzy z tego konkursu". - Wydaje mi się, że na razie dwa podmioty zostały wyłonione, ale tych podmiotów mamy ponad 60. Myślę, że ten tydzień znowu będzie przełomem - stwierdził.

Zaapelował również do organizacji pozarządowych i osób korzystających ze środków Funduszu Sprawiedliwości. - Chcę powiedzieć jedno: nie kradniemy i nie dzielimy się. Mają być uczciwe procedury - zaznaczył.

Szef MS pytany, kiedy zostaną odblokowane środki z funduszu, odpowiedział, że "to się dzieje". Jak przekazał, jedna z organizacji otrzyma ponad milion złotych. - Musiałem także przedłużyć częściowo konkurs, dlatego że mamy jeszcze dziewięć podmiotów, które złożyły wnioski z brakami - poinformował.

Zgodnie z informacją resortu sprawiedliwości, termin rozstrzygnięcia konkursu został przedłużony do 27 lutego.

Fundusz Sprawiedliwości "ma już najgorsze za sobą". Żurek: chcemy iść do przodu
Fundusz Sprawiedliwości "ma już najgorsze za sobą". Żurek: chcemy iść do przodu

Żurek był również pytany, czy to prawda, że urzędnicy Funduszu Sprawiedliwości boją się podejmować decyzje.

O decyzyjnym paraliżu w Funduszu Sprawiedliwości poinformowała 17 grudnia Wirtualna Polska. W artykule wiceminister Sławomir Pałka, odpowiedzialny za fundusz, żalił się, że z powodu działań prokuratury, Najwyższej Izby Kontroli i Krajowej Administracji Skarbowej urzędnicy ministerstwa boją się oceniać wnioski konkursowe nadesłane przez fundacje i stowarzyszenia.

- Proszę sobie wyobrazić, że część pana byłych kolegów z pracy ma teraz zarzuty za czynności, które pan ma teraz wykonywać - mówił wtedy wiceminister (funkcję objął w październiku 2025). Jego zdaniem stawianie zarzutów szeregowym urzędnikom sprawiło, że inni pracownicy ministerstwa "pięć razy będą ten wniosek sprawdzać".

Urzędnicy boją się działać, ministerstwo wybiera firmę
Urzędnicy boją się działać, ministerstwo wybiera firmę

Sebastian Klauziński, Maria Pankowska

- W momencie, kiedy przychodziłem do ministerstwa słyszałem takie głosy, że nikt nie chce pracować w tym miejscu, dlatego że system jest źle zorganizowany i wprowadziliśmy te transparentne procedury. To niestety trwało trochę, ale obiecuję, że każda organizacja, która dostaje dzisiaj środki, nie będzie musiała ich zwracać - zapewnił Żurek.

- Ja bym naprawdę nie chciał, żeby były organizacje, które żyją tylko z Funduszu Sprawiedliwości. Poza tym my projektujemy inne rozwiązania. Mam nadzieję, że przekonam członków rządu do tego, żebyśmy pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości scedowali, ale równo na całą Polskę - powiedział.

pc

Autorka/Autor: Patryk Michalski, Kamila Grenczyn

Źródło: TVN24+

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP

Waldemar ŻurekFundusz SprawiedliwościMinisterstwo Sprawiedliwości
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
Patryk Michalski
Patryk Michalski
Dziennikarz TVN24
