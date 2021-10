Przyznał się do zabicia siekierą rodziców i siedmioletniego brata. Stanął przed sądem

W środę przed Sądem Okręgowym w Świdnicy ruszył proces Marcelego C. 20-letni mieszkaniec Dolnego Śląska jest oskarżony o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem rodziców i młodszego brata. Zginęli podczas snu od ciosów zadanych siekierą. Po wszystkim - jak twierdzi prokuratura - młody mężczyzna miał upozorować napad rabunkowy na rodzinny dom, wejść na dach i wezwać policję. Według biegłych zdawał sobie sprawę z tego, co robi. Jak przekazywali śledczy, mężczyzna przyznał się do wszystkiego. Grozi mu dożywocie.

Proces 20-latka rozpoczął się w środę (13 października) przed Sądem Okręgowym w Świdnicy. Sąd wyłączył jednak jawność, a to oznacza, że proces będzie toczył się za zamkniętymi drzwiami. Marcel C. był obecny na sali rozpraw.

Prokuratura: przyznał się, był poczytalny

Do zabójstwa małżeństwa i ich siedmioletniego syna doszło w grudniu 2019 roku w Ząbkowicach Śląskich (woj. dolnośląskie). W sprawie zatrzymano 18-letniego wówczas Marcelego C., syna i brata ofiar. Śledczy ustalili, że po dokonaniu zbrodni starał się zatrzeć ślady przestępstwa.

- Próbował spalić i ukryć ubranie, które miał na sobie podczas zdarzenia oraz siekierę. Po powrocie do domu, Marceli C. wyszedł na dach i zawiadomił policję o napadzie rabunkowym - relacjonował Tomasz Orepuk z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

C., według prokuratury, przyznał się do zarzutów. Jak informowali śledczy, młody mężczyzna opowiedział, jak doszło do zbrodni. Wyznał też, że po wszystkim zabrał z domu niemal 10 tysięcy złotych, a pieniądze chciał przeznaczyć na ucieczkę z kraju. Nastolatek upozorował włamanie. Tym samym chciał zmylić śledczych. Po zbrodni próbował spalić siekierę, którą dokonał zabójstwa. I zawiadomił policję, że w jego domu doszło do rabunku i zabójstwa. - Poinformował, że w trakcie włamania zginęli jego rodzice i brat, a on sam uciekł na dach budynku - relacjonowali prokuratorzy.