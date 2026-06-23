Polska "Za chwilę Karol Nawrocki stwierdzi, że był ojcem SAFE". Politycy komentują słowa prezydenta Adrian Wróbel |

Nawrocki o programie SAFE i "tlenie dla polskiego przemysłu zbrojeniowego" Źródło wideo: Centrum Strategii Rozwojowych Źródło zdj. gł.: TVN24

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W poniedziałek Karol Nawrocki wystąpił na konferencji "Poland Future Summit" zorganizowanej w Warszawie przez Centrum Strategii Rozwojowych. W trakcie swojego przemówienia prezydent poruszył temat programu SAFE.

- Wciąż czekamy jeszcze na taki duży, mocny tlen dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Dzisiaj ten przemysł zbrojeniowy będzie się rozwijał między innymi za sprawą kredytu, który trafił do Polski, kredytu z Unii Europejskiej - mówił.

Nawrocki wyraził też nadzieję, że "większość parlamentarna przyjmie jego rozwiązania, które zamknięte są w ustawie Polskiego Stronnictwa Ludowego, a więc 'polski SAFE zero procent'". - To genialny pomysł. Szczególnie do gości z zagranicy kieruję te słowa: a więc wielka praca Narodowego Banku Polskiego w kumulowaniu złota daje możliwość za sprawą rewaluacji złota do tego, aby wykorzystać te środki finansowe na cele polskiego przemysłu zbrojeniowego - przekonywał.

Do słów Nawrockiego odniósł się wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak Kamysz. "Wreszcie! Prezydent Nawrocki dostrzegł, że przemysł zbrojeniowy będzie się rozwijał za sprawą programu SAFE" - napisał na platformie X. Dodał, że "szkoda tylko, że weto prezydenta opóźniło ten ważny dla bezpieczeństwa i polskiej gospodarki program i zablokowało środki dla służb".

Wreszcie! Prezydent Nawrocki dostrzegł, że przemysł zbrojeniowy będzie się rozwijał za sprawą programu SAFE.



Szkoda tylko, że weto prezydenta opóźniło ten ważny dla bezpieczeństwa i polskiej gospodarki program i zablokowało środki dla służb.



Na przyszłość – lepiej zawsze od… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) June 23, 2026 Rozwiń

"Na przyszłość - lepiej zawsze od początku opierać się na faktach niż na błędnej propagandzie z Nowogrodzkiej" - podsumował szef MON.

Tusk i Sikorski o Nawrockim. Leśkiewicz zwraca uwagę

Wypowiedź Karola Nawrockiego skomentował krótko na X premier Donald Tusk. "Co Pan nie powie..." - napisał. Do swojego wpisu załączył fragment wypowiedzi prezydenta.

Za chwilę się dowiemy, że Prezydent i prawica gorąco popierali SAFE.

A chwilę później, że wyrywali sobie żyły aby zapobiec aferze Zondacrypto. https://t.co/I4udqfHq0g — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) June 23, 2026 Rozwiń

Szef MSZ Radosław Sikorski przekazał dalej wpis premiera. "Za chwilę się dowiemy, że prezydent i prawica gorąco popierali SAFE. A chwilę później, że wyrywali sobie żyły, aby zapobiec aferze Zondacrypto" - dodał.

Do wpisu Tuska odniósł się też rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. "Panie Premierze, co Pan nie powie, to wytnie… W wycinanki też trzeba umieć. Proszę uważnie posłuchać do końca. To tylko kilkadziesiąt sekund prawdy. Wytrzyma Pan, prawda?" - napisał na X.

Panie Premierze @donaldtusk co Pan nie powie, to wytnie…🤦‍♂️ W wycinanki też trzeba umieć. Proszę uważnie posłuchać do końca. To tylko kilkadziesiąt sekund prawdy. Wytrzyma Pan, prawda?

Ps. Jak naprawa zapaści w służbie zdrowia? Czy coś drgnęło? https://t.co/3rUaj0SgrX pic.twitter.com/i0Nqbv6NmC — Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) June 23, 2026 Rozwiń

Zgorzelski o pochwale SAFE ze strony Nawrockiego

- Jak miło słyszeć, że ze strony prezydenta płynie pochwała SAFE, czegoś, co najpierw Prawo i Sprawiedliwość bardzo zachwalało, potem odwinęli rakietę i mówili, że jest to po prostu chwilówka brukselska, a teraz znowu wrócili na ścieżkę prawdy - komentował wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski w rozmowie z dziennikarzem TVN24 Radomirem Witem.

Zgorzelski: teraz okazuje się, że SAFE jest dobry Źródło: TVN24

Wicemarszałek przypomniał, że zarówno Kosiniak-Kamysz, jak i wiceministra MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przekonywali o SAFE, ale "wtedy inni szatani byli tam czynni".

- Teraz okazuje się, że SAFE jest dobry. No to dobrze, panie prezydencie, że pan zrozumiał, chociaż trochę czasu musiało upłynąć - zaznaczył..

Kierwiński o zwalczaniu programu SAFE przez Nawrockiego

Szef MSWiA Marcin Kierwiński również odniósł się do wypowiedzi prezydenta Nawrockiego.

To miło, że prezydent Nawrocki przemawiając wczoraj na Poland Future Summit pochwalił program SAFE. Szkoda, że wcześniej zwalczał go jak mało kto. Nie wykluczam, że za chwilę stwierdzi, iż był ojcem SAFE. — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) June 23, 2026 Rozwiń

"To miło, że prezydent Nawrocki, przemawiając wczoraj na Poland Future Summit, pochwalił program SAFE" - napisał na platformie X. Stwierdził jednakże, że "szkoda, że wcześniej zwalczał ten program jak mało kto". - Nie wykluczam, że za chwilę stwierdzi, że był ojcem SAFE - dodał Kierwiński.

Kuźmiuk o roli SAFE w rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego

Poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk został zapytany, czy jego zdaniem polski przemysł zbrojeniowy rozwija się dzięki programowi SAFE. - Wie Pan, to stanowczo za wcześnie, żeby o czymś takim rozmawiać. Zobaczymy - odparł Kuźmiuk.

Kuźmiuk: słucham prezydenta Nawrockiego, ale nie z TVN-u Źródło: TVN24

Wit pokazał wówczas wypowiedź prezydenta Nawrockiego, że tak jest. - Słucham? - odparł zaskoczony poseł PiS. Dziennikarz TVN24 zaproponował wówczas wspólne wysłuchanie przemówienia Nawrockiego. - Ja prezydenta słucham, ale nie z TVN-u - odparł Kuźmiuk.

Czym jest SAFE?

Instrument SAFE to unijny program, który ma na celu wzmocnienie obronności państw członkowskich. Przewiduje on łącznie 150 miliardów euro wsparcia w postaci między innymi niskooprocentowanych pożyczek przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego, zwłaszcza tego produkowanego w Europie. Program ma pomóc krajom UE zwiększyć moce produkcyjne przemysłu obronnego, przyspieszyć dostawy sprzętu i uzupełnić luki w zdolnościach wojskowych.

Polska, której Komisja Europejska przyznała 43,7 miliarda euro, jest największym beneficjentem programu.

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