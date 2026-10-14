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Z Grzegorzem Braunem do Senatu? Człowiek Karola Nawrockiego nie wyklucza współpracy

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Grzegorz Braun
Prezydencki minister nie wyklucza współpracy z Braunem. Wcześniej pomysł odrzucał Kaczyński
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Marcin Obara/PAP
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Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego, mówiąc o zjednoczeniu prawicy, wlicza Konfederację Korony Polskiej. Zarzuty prorosyjskie i inne pod adresem lidera tej partii, Grzegorza Brauna zdają się mu nie przeszkadzać. Będzie porozumienie w sprawie startu do Senatu? Materiał magazynu "Polska i Świat".

- Straszne rzeczy pod pretekstem mniemanej pandemii, pod pretekstem wojny na wschodzie, ukrainizacja, banderyzacja, sodomizacja życia publicznego, judaizacja Polski i to na pełnej - mówi Grzegorz Braun w nagraniu opublikowanym na Facebooku. To niestety nie zaskakujący, antysemicki, antyszczepionkowy, antyukraiński, strumień świadomości radykała.

Z Braunem do Senatu?

W tym samym czasie szef kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego, Zbigniew Bogucki wskazuje, że w kontekście Konfederacji Korony Polskiej "jeżeli mówimy o pewnych poglądach różnych, z którym pan prezydent się nie zgadza i ja się nie zgadzam, to nie znaczy, że nie ma innych obszarów, w których można współpracować".

Pojawia się więc pytanie, w których obszarach ta współpraca miałaby zaistnieć? W minionym tygodniu Grzegorz Braun inicjował wystąpienia, w których nawoływano do odrzucenia Unii Europejskiej. Czy może warto współpracować w przekazie, że to polskie władze eskalują napięcie, a nie Kreml, który posyła rakiety w pobliże polskich przejść granicznych?

Grzegorz Braun, lider Konfederacji Korony Polskiej
Grzegorz Braun, lider Konfederacji Korony Polskiej
Źródło zdjęcia: Marcin Obara/PAP

A może szef kancelarii prezydenta Nawrockiego chciałby współpracować w tym, "aby nie dawać sobie wmówić, że polski patriotyzm można i należy redukować do antyrosyjskości"? Lider Konfederacji Korony Polskiej twierdzi jednocześnie, że w ukraińskiej Buczy "urządzono bardzo rozbudowany spektakl propagandowy".

- Nikogo nie można karać za poglądy czy za myśli. Można się z nimi nie zgadzać - wskazuje Zbigniew Bogucki. Otoczenie prezydenta nie tylko nie chce karać, ale wręcz nagradzać, bo na horyzoncie pojawiają się wybory i można by dogadać się w sprawie Senatu.

Chodzi o model odstąpienia pola walki w niektórych okręgach, co objaśniał senator PiS Krzysztof Bieńkowski. - Być może nie wszędzie będziemy mieli jako PiS swoich kandydatów - zasugerował.

Onet: parytety w 50 okręgach

Nieoficjalną informację, że otoczenie Nawrockiego negocjuje z ludźmi Brauna stworzenie wspólnej listy prawicy do Senatu, podał w środę także Onet.

Według portalu ludzie prezydenta wstępnie zaproponowali już liderom parytety w 50 okręgach, gdzie prawica ma największe szanse na mandat. Jak wynika z tych ustaleń, PiS mógłby liczyć na 17 mandatów, Rozwój Plus na 6-7, Konfederacja na 9-10, a partia Brauna na 4. Pozostałych kilkanaście mandatów mieliby zająć kandydaci wskazani przez prezydenta - twierdzi Onet. Jak czytamy w artykule, Pałac Prezydencki chce też wskazać marszałka Senatu.

Wśród kandydatów na wspólną listę są wymieniani byli szef MSZ Zbigniew Rau z PiS i Ryszard Terlecki z Rozwoju Plus - podał Onet.

Pakt senacki na prawicy może oznaczać, że część z 31 obecnych senatorów PiS straci szansę na pewne mandaty. Jak dowiedział się Onet, to wywołało ich wściekłość i już "rozpoczęli pielgrzymki na Nowogrodzką".

PiS "przytula" Brauna

Nie jest tak, że otoczenie Karola Nawrockiego opowiada te rzeczy bez jego wiedzy czy zgody - to jest plan. - Bez Brauna widoki są dość marne, wobec tego trzeba go przytulić - skomentował senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski.

Sam prezydent postanowił "przytulić" za pomocą gazety, a konkretnie wywiadu dla "Rzeczpospolitej", gdzie o środowisku Brauna wypowiada się z estymą, że "jest siłą polityczną, która według sondaży ma poparcie części Polaków, więc należy ją traktować jako obecną w polskiej polityce".

- Pan prezydent jest mentalnie po tej samej stronie co Grzegorz Braun od lat i tezy, które wygłaszają, są tożsame - ocenił Miłosz Motyka z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Ale choć Karol Nawrocki nie lubi pytań o politycznych fanów Władimira Putina - nawiązując do starcia z dziennikarzem podczas wizyty na Węgrzech - to na pytanie w wywiadzie prasowym o prorosyjskie tezy Brauna odpowiada znaną już formułką, że "to prawda, że są takie zarzuty", ale "z drugiej strony mamy dziś premiera, który ściskał się z Władimirem Putinem".

Śpiewka jest stara, a sytuacja z Braunem, który jeździł do Moskwy przy pomocy rosyjskiego agenta młodsza o dziewięć lat. Zaś kontakty i wpychanie do polityki Mateusza Piskorskiego, oskarżonego o współpracę z obcym wywiadem i sączącego rosyjską propagandę, jest aktualne. Piskorski pojawił się u boku Brauna tydzień temu.

- Podchodzimy w życiu publicznym i politycznym, i przywiązujemy się do nazwisk, a wyborcy mówią o pewnej idei - powiedział Zbigniew Bogucki. Ale jest wyborca, chyba istotny, który nie tak dawno gasił w Sejmie chanukiję.

Kaczyński odrzuca pomysł współpracy z Braunem

W lutym 2026 roku Jarosław Kaczyński mówił, że "nie ma mowy o żadnych sojuszach z partią Brauna". - Tam są jakieś jaszczury, ludzie prorosyjscy, proputinowscy - zwracał uwagę.

Wojciech Olszański ps. "Jaszczur" przed tygodniem był razem z Braunem i Piskorskim przed ambasadą Rumunii. Prezes PiS-u na razie nie wyraził nowszej opinii.

Wiadomo, że jakakolwiek współpraca z Braunem jest nie w smak głównemu sojusznikowi Polski, co amerykański ambasador Thomas Rose miał przekazać Kaczyńskiemu wczesną wiosną i o czym mówił publicznie.

"Nie chcę w żaden sposób przesądzać wyniku wyborów w Polsce. To nie moja rola. Tę decyzję muszą podjąć polscy wyborcy. Ale Braun jest jednak bardzo antyamerykański. I każdy wie, w tym opozycja, że byłoby nam trudno coś podobnego zaakceptować. Byłby to dla nas poważny problem" - powiedział Rose w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej".

Źródło: TVN24, Onet
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Tagi:
Grzegorz BraunKarol NawrockiPrawo i SprawiedliwośćKonfederacja
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