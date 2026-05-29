Polska Finał Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Wyróżniono czołowe licea Oprac. Adam Styczek |

Podczas finału, którego prowadzoncym był aktor Michał Sikorski odbyła się Złota Gala i wręczenie Złotych Wilków dla najlepszych projektów społecznych w kategoriach edukacja, kultura, ekologia, zdrowie, sport i społeczność lokalna.

- Jesteście przyszłością Polski. To duma być z wami i duma móc powiedzieć wam: dziękuję, że zaangażowaliście swój czas, swoje emocje, ale i swoją wiedzę w to, żeby powalczyć i wykazać się projektami, które służą Polsce, lokalnym społecznościom i zmieniają naszą rzeczywistość - powiedział minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

- Jesteście prawdziwą inspiracją również dla Ministerstwa Edukacji Narodowej - podkreśliła wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer. - Nie wiem, czy wiecie, ale w profilu absolwenta, który wchodzi 1 września wraz z kompasem jutra, 2/3 to są te kompetencje, które już zdobyliście - zwróciła uwagę. - Już wpływacie na rzeczywistość swoją i swoich kolegów.

Ranking Szkół Zwolnieni z Teorii

Wyróżniono również najlepsze placówki w Rankingu Szkół Zwolnieni z Teorii - pierwsze miejsce zajęło XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy. Uczniowie tej szkoły ukończyli 53 projekty społeczne, a tytuł finalistów i finalistek Olimpiady Zwolnieni z Teorii zdobyły 223 osoby. Drugie miejsce zajęło III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II z Rudy Śląskiej. Na trzecim miejscu podium uplasowało się II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku.

W trakcie gali poznaliśmy również laureatów i laureatki Złotych Wilków XII Edycji Zwolnionych z Teorii. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane projektom społecznym realizowanym przez młodych ludzi w Polsce. "Trafiają do zespołów, które poprzez swoje działania wykazały się wyjątkową sprawczością, kreatywnością oraz realnym wpływem społecznym" - tłumaczy fundacja.

Fundacja Zwolnieni z Teorii działa od 2013 roku. Do tej pory w organizowanej przez nią praktycznej Olimpiadzie udział wzięło blisko 50 tysięcy młodych osób, które zrealizowały ponad 10,5 tysiąca projektów społecznych.

