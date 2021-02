"Nie wolno bagatelizować tej choroby"

"Stopniowo ta liczba narasta"

"Pacjenci przychodzą do szpitala niejednokrotnie już właściwie w okresie pełnego rozkwitu objawów"

- Nadal obserwujemy to, że ci pacjenci, którzy przychodzą do szpitala, niejednokrotnie przychodzą już właściwie w okresie pełnego rozkwitu objawów choroby i naprawdę powinniśmy jako lekarze apelować do państwa, że jeżeli zaczynamy mieć problemy, zwłaszcza z oddychaniem, zaczyna się u nas duszność, zaczyna się wysoka temperatura, to nie można zwlekać. Trzeba od razu zgłosić się do lekarza i testować się w kierunku infekcji COVID - apelował lekarz.