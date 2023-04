"Mają około 22 złotych i mniej na dzień". Skrajnie biednych osób jest coraz więcej

Zauważyła, że "szczególnie trudne jest to, że wśród tych osób są dzieci, ponad 400 tysięcy dzieci, które zwyczajnie, najprawdopodobniej nie dojadają". - Z innych badań wiemy, że tylko 20 procent dzieci, które powinny korzystać z darmowych posiłków w szkole, korzysta z nich, co oznacza, że pozostałe po prostu nie dojadają - podała.

"Może się zdarzyć każdemu z nas"

- Ale nie. W tym momencie, ze względu na galopującą inflację, rosnące w zastraszającym tempie ceny, a to kolejny rok, kiedy one rosną, możemy mówić o tym, że nawet jeżeli ktoś miał nie najniższą emeryturę, jakoś sobie radził, to teraz sobie radzić nie może i jeżeli ktoś pracuje, zarabia trochę ponad najniższe wynagrodzenie, to w momencie kiedy ma dzieci, kiedy pojawia się problem w domu, taki jak choroba, to nie może sobie poradzić - opisywała.