Polska Wzmożona aktywność sojuszniczego lotnictwa nad Polską. Rzecznik DORSZ tłumaczy Kuba Koprzywa |

Przelot F-16 i F-35 podczas defilady wojskowej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Edgar Grimaldo/DVIDS

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Lotnicze radary internetowe od rana wykazywały wzmożoną aktywność sojuszniczego lotnictwa nad Polską, szczególnie w jej północnej części. Nad Polską krążyły między innymi sojusznicze tankowce i samolot wczesnego ostrzegania. Profil DefenceGeek podał, że w kierunku Polski zmierzały również myśliwce F-35A sił USA.

Zapytaliśmy o to wojskowych.

📅 18.08 🕘 10:53LT - ✈️ Ćwiczenia sojusznicze nad Polską 🇵🇱 ‼️



Obserwujemy dużą aktywność lotnictwa sojuszniczego nad północną częścią Polski. Prawdopodobnie mamy doczynienia z ćwiczenianiami F2T2 lub podobnymi. Oprócz samolotów widocznych na radarach internetowych, należy… pic.twitter.com/HOKOhjMwH9 — Polish Military Radar 🇵🇱📡✈️ (@PolishMilRadar) August 18, 2026 Rozwiń

Rzecznik DORSZ o aktywności sojuszniczego lotnictwa nad Polską

Podpułkownik Jacek Goryszewski, rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, poinformował w rozmowie z tvn24.pl, że wzmożona aktywność sojuszniczego lotnictwa wojskowego nad Polską wynika z "planowanych ćwiczeń NATO".

- Nie jest to nic związanego chociażby z działalnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej - przekazał. Ćwiczenia, jak wyjaśnił rzecznik DORSZ, są koordynowane przez Sojusz Północnoatlantycki.

Jako pierwszy o trwających ćwiczeniach poinformował portal Defence24.