Wzmożona aktywność sojuszniczego lotnictwa nad Polską. Rzecznik DORSZ tłumaczy
Lotnicze radary internetowe od rana wykazywały wzmożoną aktywność sojuszniczego lotnictwa nad Polską, szczególnie w jej północnej części. Nad Polską krążyły między innymi sojusznicze tankowce i samolot wczesnego ostrzegania. Profil DefenceGeek podał, że w kierunku Polski zmierzały również myśliwce F-35A sił USA.
Zapytaliśmy o to wojskowych.
Rzecznik DORSZ o aktywności sojuszniczego lotnictwa nad Polską
Podpułkownik Jacek Goryszewski, rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, poinformował w rozmowie z tvn24.pl, że wzmożona aktywność sojuszniczego lotnictwa wojskowego nad Polską wynika z "planowanych ćwiczeń NATO".
- Nie jest to nic związanego chociażby z działalnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej - przekazał. Ćwiczenia, jak wyjaśnił rzecznik DORSZ, są koordynowane przez Sojusz Północnoatlantycki.
Jako pierwszy o trwających ćwiczeniach poinformował portal Defence24.