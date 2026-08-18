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Polska

Wzmożona aktywność sojuszniczego lotnictwa nad Polską. Rzecznik DORSZ tłumaczy

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Przelot F-16 i F-35 podczas defilady wojskowej
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Edgar Grimaldo/DVIDS
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Radary zarejestrowały znaczną aktywność sojuszniczego lotnictwa nad Polską. Jak wyjaśnił w rozmowie z portalem tvn24.pl rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, jest to związane z planowanymi ćwiczeniami NATO.

Lotnicze radary internetowe od rana wykazywały wzmożoną aktywność sojuszniczego lotnictwa nad Polską, szczególnie w jej północnej części. Nad Polską krążyły między innymi sojusznicze tankowce i samolot wczesnego ostrzegania. Profil DefenceGeek podał, że w kierunku Polski zmierzały również myśliwce F-35A sił USA.

Zapytaliśmy o to wojskowych.

Rzecznik DORSZ o aktywności sojuszniczego lotnictwa nad Polską

Podpułkownik Jacek Goryszewski, rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, poinformował w rozmowie z tvn24.pl, że wzmożona aktywność sojuszniczego lotnictwa wojskowego nad Polską wynika z "planowanych ćwiczeń NATO".

- Nie jest to nic związanego chociażby z działalnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej - przekazał. Ćwiczenia, jak wyjaśnił rzecznik DORSZ, są koordynowane przez Sojusz Północnoatlantycki.

Jako pierwszy o trwających ćwiczeniach poinformował portal Defence24. 

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
samolotyćwiczeniaNATOLotnictwoWojsko
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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