Były wicepremier zamiast 250 złotych ma za gaz płacić 800. "Natychmiast napisaliśmy pismo"

Były wicepremier i minister gospodarki Janusz Steinhoff, tak jak wielu Polaków, od nowego roku zapłaci więcej za gaz. W jego przypadku podwyżka jest trzykrotna. - Płaciłem około 250-300 złotych, a płaciłbym 800 złotych. Jest to skandal i takich ludzi jak ja, jest w Polsce tysiące - mówił w TVN24. Powiedział też, że zwrócił się w tej sprawie do UOKiK i URE.

- Patologia, która jest, wynika z monopolistycznej pozycji PGNiG. Z nieuczciwości tej firmy, która interpretuje instrukcje Urzędu Regulacji Energetyki w ułomny sposób i odbiorców komunalnych traktuje nie jako obszar regulowany przez Urząd Regulacji Energetyki, tylko jako sektor małych i średnich przedsiębiorców. To jest zwykła patologia. Rynek odbiorców komunalnych to 17 procent naszego rynku, mniej więcej 6,5 miliona odbiorców. Ten rynek ma cenę gazu, którą w oparciu o analizę, ustala Urząd Regulacji Energetyki - tłumaczył.

Powiedział, że on sam dostał trzykrotną podwyżkę opłaty za gaz. - Natychmiast napisaliśmy pismo do Urzędu Regulacji Energetyki, do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To właśnie UOKiK jest od tego, by takie działania dostawcy gazu ścigać - dodał.