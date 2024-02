Hołownia w ostrych słowach o wywiadzie z Putinem. "Carlson zagrał rolę pożytecznego idioty"

- Pan Carlson zagrał rolę pożytecznego idioty - mówił Szymon Hołownia, zapytany o wywiad Tuckera Carlsona z Władimirem Putinem. Jak dodał, Putin "bredził w tym wywiadzie", a jego "refleksje historyczno-literackie (…) jest w stanie falsyfikować człowiek, który skończył czwartą klasę szkoły podstawowej". Marszałek Sejmu w ostrych słowach odniósł się do wielu stwierdzeń, które padły z ust prezydenta Rosji.

W piątek przed południem na korytarzu sejmowym odbyła się konferencja prasowa marszałka Szymona Hołowni. Polityk został zapytany przez dziennikarzy między innymi o wywiad, którego Władimir Putin udzielił amerykańskiemu prawicowemu dziennikarzowi Tuckerowi Carlsonowi, a który został opublikowany dziś w nocy. Putin powiedział w nim m.in. , że "nie zamierza atakować Polski, chyba że Warszawa zaatakuje pierwsza". Rozmowa spotkała się z powszechną krytyką m.in. dlatego, że Carlson nie zadał Putinowi wielu kluczowych pytań, nie reagował też, gdy ten fałszował historię, powtarzając tezy kremlowskiej propagandy.

Szymon Hołownia o wywiadzie Carlsona z Putinem

Szymon Hołownia został zapytany m.in o komentarz do stwierdzenia Putina, że nie zamierza atakować Polski i Litwy. - Łotwy i Estonii nie wspomniał? A Finlandię? - spytał z ironią marszałek Sejmu. - Jeśli chodzi o prawdomówność Władimira Putina, nie mam tutaj żadnych złudzeń. Ja byłem dziennikarzem 25 lat. Pan Carlson zrobił dokładnie ten sam błąd, który zrobił wcześniej Oliver Stone, jadąc na słynny wieloodcinkowy wywiad z Putinem. Zagrał rolę pożytecznego idioty, to trzeba sobie powiedzieć wprost - zauważył marszałek. - Podstawił mikrofon kłamcy, mordercy i międzynarodowemu terroryście. Dał mu po prostu przedstawić swoją wersję, bo wychodził z założenia, że jest przecież tylko dziennikarzem i skoro ma w studio Hitlera i Annę Frank, to każdemu z nich musi dać głos, ponieważ to jest właśnie wolna debata publiczna, niech każdy wypowie się w sprawie swoich racji - ironizował marszałek. - To jest głupota, co on zrobił - dodał.

- Putin oczywiście bredził w tym wywiadzie. Te jego refleksje historyczno-literackie o tym, jak to Polska najechała Rosję i ze wschodnich Rosjan zrobiła Ukraińców, jest w stanie falsyfikować człowiek, który skończył czwartą klasę szkoły podstawowej i trochę się chociaż interesuje historią regionu - podkreślił. - Putin jest śmiertelnym niebezpieczeństwem dla państw bałtyckich, z których właśnie wróciłem. Tam o niczym innym się nie rozmawia. Pierwsze pytanie jest o Ukrainę, a drugie o Przesmyk Suwalski. Jest śmiertelnym zagrożeniem dla Polski, dla Europy i dla wolności. Musimy za wszelką cenę to niebezpieczeństwo powstrzymać - mówił.

- Kiedy Putin mówi "nie będę atakował Litwy albo Polski", to czy mi zagwarantuje, że za jakiś czas, jak odbuduje swój potencjał, nie zajmie czterech wiosek na Łotwie i nie będzie testował, czy NATO odpali artykuł piąty? A jak nie odpali, to zajmie kolejne 10 km i tak się będzie z nami droczył, jak robił to już na granicy z presją migracyjną, w bestialski sposób pchając tutaj migrantów? - pytał Hołownia. - To jest największe zagrożenie dla wolnego świata od 80 lat. Każdy, kto z tego kpi, kto tego nie rozumie albo podsuwa mikrofon zbrodniarzowi, będzie ponosił odpowiedzialność za każdą z jego ofiar - zaznaczał Hołownia.

Hołownia o słowach Tuska

Marszałek został zapytany także o wpis Donalda Tuska w serwisie X, w którym premier zwrócił się do amerykańskich senatorów Partii Republikańskiej słowami: "wstydźcie się", co wywołało reakcję niektórych polityków zza oceanu. Było to nawiązanie do tego, że w Senacie USA zabrakło poparcia do przyjęcia pakietu finansowego, łączącego kwestie ochrony granic USA z m.in. finansową pomocą dla Ukrainy w wojnie z Rosją.

- Myślę, że Amerykanie powinni być świadomi, że my tu walczymy o życie (...). Dobrze wiemy tu w Polsce, że jeśli dzisiaj świat nie będzie pieniędzmi płacił Ukrainie, żeby wygrała z Putinem, to my, Polacy, będziemy płacili za to krwią swoich dzieci - podkreślił. - W tej sprawie każdy krzyk, każde wezwanie, nawet najbardziej stanowcze jest absolutnie uzasadnione - dodał, wskazując, że podpisuje się pod wpisem Tuska. - Mam dwie córki i nie chcę, żeby szły do wojska i musiały ginąć za swój kraj - dodał.

Autorka/Autor:pb//az

Źródło: tvn24.pl