Polska Karol Nawrocki nie wyklucza koalicji z Grzegorzem Braunem. Donald Tusk komentuje: dzięki za szczerość Mikołaj Gątkiewicz |

Nawrocki o podatku cyfrowym w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej". "Rząd nie rozmawia ze mną" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP

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Prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie opublikowanym we wtorek w "Rzeczpospolitej" zapowiedział, że liczy na zjednoczenie obozu prawicy w Senacie. Jak mówił, "obejmuje patronat nad środowiskami, które chcą pozostawać w dialogu z prezydentem Rzeczypospolitej dla dobra Polski".

Nawrocki został w wywiadzie zapytany, czy wlicza w to partię Grzegorza Brauna. "Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna ma swoją reprezentację w parlamencie. Jest siłą polityczną, która według sondaży ma poparcie części Polaków, więc należy ją traktować jako obecną w polskiej polityce" - odpowiedział Nawrocki.

"Mimo zarzutów, że ma związki prorosyjskie?" - brzmiało pytanie. "To prawda, są takie zarzuty. Z drugiej strony mamy dziś premiera, który ściskał się z Władimirem Putinem "- odparł Nawrocki. Jak dodał, partia Grzegorza Brauna "to nie jest pierwsze środowisko polityczne, które jest oskarżane o prorosyjskość".

"Opinia publiczna jest egzaltowana pewnymi rzeczami, które ja oceniam krytycznie, a jednocześnie ci, co to mówią przechodzą obojętnie obok resetu z Rosją, uznając, że tego nie było" - przekonywał prezydent.

Nawrocki o rosyjskim zagrożeniu

Prezydent krytycznie ocenił też postawę rządu wobec zagrożenia ze strony Rosji. "Jeden z polityków uporczywie wykorzystuje to zagrożenie dla własnych korzyści politycznych" - powiedział.

"Jako prezydent mam równie dużo informacji, o ile nie więcej. Nie widzę drastycznej zmiany zagrożenia rosyjskiego. Ono jest i będzie. Oceny naszych sojuszników, naszych i zagranicznych służb wywiadowczych od wielu miesięcy nie uległy zasadniczej zmianie" - powiedział Nawrocki.

Tusk reaguje na wywiad Nawrockiego: dzięki za szczerość

Na wywiad Nawrockiego zareagował premier Donald Tusk. "Pan Karol Nawrocki stwierdził, że nie widzi wzrostu zagrożenia ze strony Rosji" - napisał na X.

"Nie widzi też problemu w obecności w polskiej polityce Brauna i jego prorosyjskiej partii. Dzięki za szczerość" - skomentował.

Pan @NawrockiKn stwierdził, że nie widzi wzrostu zagrożenia ze strony Rosji. Nie widzi też problemu w obecności w polskiej polityce Brauna i jego prorosyjskiej partii. Dzięki za szczerość. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 13, 2026 Rozwiń Źródło: X/Donald Tusk

Ambasador USA krytycznie o Grzegorzu Braunie

Krytycznie o Konfederacji Korony Polskiej wypowiedział się również niedawno ambasador USA w Polsce Tom Rose. W innym wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" zapytany został, czy wyobraża sobie w Polsce rząd, którego częścią jest Grzegorz Braun. - Nie chcę w żaden sposób przesądzać wyniku wyborów w Polsce. To nie moja rola. Tę decyzję muszą podjąć polscy wyborcy - zaznaczył ambasador.

Jak jednak dodał, "Braun jest jednak bardzo antyamerykański". - Każdy wie, w tym opozycja, że byłoby nam trudno coś podobnego zaakceptować. Byłby to dla nas poważny problem - ocenił.