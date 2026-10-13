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Komentarze po wywiadzie Karola Nawrockiego. "To jest po prostu niebezpieczne"

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Karol Nawrocki
Szłapka o wywiadzie Nawrockiego: Braun powinien być traktowany poważnie, ale jako poważne zagrożenie dla Polski
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Marcin Obara/PAP
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Jak słucham wypowiedzi pana prezydenta to czasem słyszę, że Grzegorz Braun jest autorem części jego agendy - powiedział rzecznik rządu Adama Szłapka, komentując słowa Karola Nawrockiego o Grzegorzu Braunie. - Braun powinien zostać odcięty od jakiejkolwiek możliwości sprawowania władzy przez polityczny kordon sanitarny - zaproponował Szymon Hołownia.

Prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie opublikowanym we wtorek w "Rzeczpospolitej" zapowiedział, że liczy na zjednoczenie obozu prawicy w Senacie. Jak mówił, "obejmuje patronat nad środowiskami, które chcą pozostawać w dialogu z prezydentem Rzeczypospolitej dla dobra Polski". Zapytany, czy wlicza w to partię Grzegorza Brauna, Nawrocki odparł, że Konfederacja Korony Polskiej "jest siłą polityczną, która według sondaży ma poparcie części Polaków, więc należy ją traktować jako obecną w polskiej polityce".

"Mimo zarzutów, że ma związki prorosyjskie?" - brzmiało pytanie.

"To prawda, są takie zarzuty. Z drugiej strony mamy dziś premiera, który ściskał się z Władimirem Putinem "- odparł Nawrocki

Hołownia: porównywanie Tuska do Brauna jest ahistoryczne

- Myślę, że potrzebujemy bardzo dużej rewizji podejścia prezydenta do bezpieczeństwa. I trochę więcej powagi - skomentował Paweł Kowal z KO, pytany o słowa Nawrockiego podczas trwającego Warsaw Security Forum. Jak dodał, nie chce "jakoś specjalnie komentować i odgryzać się za każde sformułowanie prezydenta". - Po prostu ze swojej strony, jako szef komisji spraw zagranicznych, apeluję do prezydenta o więcej powagi w sprawach bezpieczeństwa - powiedział.

Krytycznie słowa Nawrockiego porównujące Grzegorzu Brauna do Donalda Tuska ocenił również Szymon Hołownia. Jak mówił, "na miejscu prezydenta inaczej rozłożyłby akcenty". - Donald Tusk nie ma żadnych rosyjskich powiązań, a odwoływanie się do tego mitycznego uścisku z Putinem, który gdzieś tam kiedyś miał miejsce, to po prostu jest kompletnie ahistoryczne myślenie - ocenił.

Według wicemarszałka Sejmu prorosyjskość partii Grzegorza Brauna nie objawia się "mówieniem ciepło o Putinie, bo on wie, że w Polsce z naszą historią nigdy to się nie uda". - Natomiast kłopotem jest kopiowanie przez nich rosyjskiej narracji, normalizowanie jej. Prowadzenie tych linii narracyjnych, które Rosja sprzedaje - wskazał.

"Dopuszczenie Brauna do władzy byłoby niebezpieczne"

Hołownia zaznaczył, że zgadza się ze słowami Karola Nawrockiego, że Konfederacja Korony Polskiej "jest częścią systemu politycznego w Polsce". Według niego powinno to się spotkać z całkowicie odmienną reakcją niż ta, o której mówił prezydent.

- Uważam, że powinniśmy zastosować model znany swego czasu wobec Zgromadzenia Narodowego we Francji, a więc politycznego kordonu sanitarnego - zaproponował Hołownia. - Umowę wszystkich sił na scenie politycznej, że nikt nie robi koalicji z Braunem, koniec i kropka - tłumaczył.

- Braun jest niestety częścią systemu politycznego w Polsce, ale powinien zostać odcięty od jakiejkolwiek możliwości bycia blisko sprawowania władzy przez polityczny kordon sanitarny, który wszystkie pozostałe partie, włącznie z partiami prawicy, zbudują. Tak, żeby go do tych rządów nie dopuścić, bo to jest po prostu niebezpieczne - podkreślił Hołownia. 

"Braun jest autorem części agendy Nawrockiego"

- Wcale się nie dziwię, że pan prezydent mówi, że Grzegorza Brauna trzeba traktować poważnie. Bo jak słucham wypowiedzi pana prezydenta, to czasem słyszę,  że Grzegorz Braun jest autorem części agendy Karola Nawrockiego - powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka, pytany o tę sprawę na konferencji prasowej.

Szłapka zwrócił uwagę na "ostatnie wypowiedzi Grzegorza Brauna na przykład dotyczące Nord Stream". - Tak, Brauna należy traktować poważnie, ale jako poważne zagrożenie dla polskich interesów. Na pewno nie poważnie jako polityka - powiedział.

Bosak: w Polsce nie ma partii prorosyjskiej

Inaczej słowa Nawrockiego postrzega przewodniczący Konfederacji Krzysztof Bosak.  - Moim zdaniem w Polsce nie ma prorosyjskich polityków i tak powinno pozostać - powiedział.

Pytany, czy możliwa jest powyborcza koalicja jego partii z partią Brauna, Bosak nie zaprzeczył. - Nie będę bawił się w spekulacje. My jesteśmy od tego, żeby pracować, a nie żeby fantazjować - powiedział.

Spór o nominacje ambasadorskie. "To idzie na konto Polski"

Nawrocki pytany był też o spór dotyczący nominacji ambasadorów. Prezydent podkreślił, że "nie jest gotów" do powrotu do negocjacji w tej sprawie z Radosławem Sikorskim, ponieważ rozmowy z nim w tej sprawie "nie mają żadnego znaczenia". - Po co mam rozmawiać z ministrem, który nie jest gospodarzem sytuacji? Mogę rozmawiać z szefem ministra Sikorskiego, czyli z premierem Tuskiem - zadeklarował Nawrocki.

Szef MSZ zapytany został o te słowa w kuluarach Warsaw Security Forum. - Są ważniejsze sprawy - odparł krótko Sikorski.

Według Kowala wina za trwający spór leży po stronie Nawrockiego. - Prezydent po prostu powinien podpisać nominacje, które przeszły całą procedurę zgodnie z prawem - powiedział.

Hołownia zwrócił uwagę, że brak ambasadorów źle wpływa na postrzeganie Polski na arenie międzynarodowej. - Mamy czterdziestu kilku zawodowych dyplomatów, którzy nie zostali podpisani przez prezydenta. I jak się jeździ po świecie, to przecież to widać, to idzie na konto Polski. Wszyscy pytają, "co się u was dzieje?" - mówił. Jak dodał, "albo jesteśmy dumnym krajem i politycy, którzy dzisiaj za to odpowiadają, biorą też za to odpowiedzialność, albo nie jesteśmy".

Zaznaczył, że "powinno to zostać jak najszybciej rozwiązane". - Ja bym bardzo apelował, żeby ministrowie przestali rozmawiać przez Twittera, tylko żeby wreszcie usiedli i spróbowali ten deal dopiąć - powiedział Hołownia.

Szłapka: rząd nie będzie ulegać szantażowi prezydenta

Jednak według rzecznika rządu "tu nie ma miejsca na negocjacje czy szantaże ze strony Pałacu Prezydenckiego czy pana prezydenta". -  To rząd prowadzi politykę zagraniczną, to rząd proponuje ambasadorów - wskazał Szłapka.

- Jeżeli prezydent z jakiegoś powodu uznaje któregoś  z zaproponowanych ambasadorów za osobę, która nie powinna pełnić tej funkcji, to może takiej nominacji pojedynczej nie podpisać. Natomiast to nie jest tak, że prezydent może rozpoczynać jakiekolwiek negocjacje - mówił Adam Szłapka. -  Wszystko jest opisane w konstytucji. Prezydent ma wnioski o nominacje ambasadorskie na biurku, może je podpisywać, ale na pewno rząd czy pan premier nie będą ulegać szantażowi pana prezydenta - skwitował.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Karol NawrockiGrzegorz BraunSzymon HołowniaKrzysztof BosakRosja
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