Polska

Wywiad Joanny Kryńskiej z Martą Nawrocką w TVN24

1402N100X WYWIAD NAWROCKA-0005
Fragment wywiadu Joanny Kryńskiej z Martą Nawrocką
Źródło: TVN24
Pierwsza dama Marta Nawrocka udzieliła wywiadu dziennikarce TVN24 Joannie Kryńskiej. Mówiła między innymi o swoim stosunku do in vitro i aborcji, o swojej służbie w KAS oraz o fundacji, którą prowadzi. Rozmowa zostanie wyemitowana dziś o godzinie 11 w TVN24 i TVN24+.

Dziennikarka TVN24 Joanna Kryńska rozmawiała z pierwszą damą Martą Nawrocką między innymi na temat in vitro. - Nie ograniczałabym, jeżeli ktoś nie może mieć dziecka. Ja nie jestem w takiej sytuacji. Jestem szczęśliwą mamą trójki dzieci. Zaszłam naturalnie w ciążę, urodziłam zdrowe dzieci i nie mierzyłam się z tym problemem i nie ograniczałabym drugiemu człowiekowi tego prawa - powiedziała pierwsza dama.

Odniosła się także między innymi do kwestii aborcji oraz swojej służby w Krajowej Administracji Skarbowej. Mówiła również o swojej fundacji "Blisko ludzkich spraw".

Wywiad zostanie wyemitowany na antenie TVN24 i w TVN24+ dziś o godzinie 11.

Pierwsza dama Marta Nawrocka i Joanna Kryńska
Pierwsza dama Marta Nawrocka i Joanna Kryńska
Źródło: TVN24

Autorka/Autor: red.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Marta Nawrocka
