Wywiad Joanny Kryńskiej z Martą Nawrocką w TVN24

Fragment wywiadu Joanny Kryńskiej z Martą Nawrocką

Dziennikarka TVN24 Joanna Kryńska rozmawiała z pierwszą damą Martą Nawrocką między innymi na temat in vitro. - Nie ograniczałabym, jeżeli ktoś nie może mieć dziecka. Ja nie jestem w takiej sytuacji. Jestem szczęśliwą mamą trójki dzieci. Zaszłam naturalnie w ciążę, urodziłam zdrowe dzieci i nie mierzyłam się z tym problemem i nie ograniczałabym drugiemu człowiekowi tego prawa - powiedziała pierwsza dama.

Odniosła się także między innymi do kwestii aborcji oraz swojej służby w Krajowej Administracji Skarbowej. Mówiła również o swojej fundacji "Blisko ludzkich spraw".

Wywiad zostanie wyemitowany na antenie TVN24 i w TVN24+ dziś o godzinie 11.

Pierwsza dama Marta Nawrocka i Joanna Kryńska