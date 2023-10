Wytyczne w sprawie aborcji będą ogłoszone miesiąc po wyborach. Minister Sójka: ma to związek z pracą specjalistów

Były minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział po śmierci ciężarnej pani Doroty w Nowym Targu w maju, że zostaną opracowane wytyczne dla lekarzy w sprawie aborcji. Od tych wydarzeń minęły cztery miesiące, rekomendacji dla specjalistów nadal nie ma. Zostaną ogłoszone 15 listopada. Zmiana terminu "nie ma nic wspólnego z kalendarzem wyborczym, ma to związek z pracą specjalistów" - zapewniała minister Katarzyna Sójka.

33-lenia pani Dorota zmarła w nocy z 23 na 24 maja w szpitalu w Nowym Targu. Kobieta była w piątym miesiącu ciąży. Śledztwo w tej sprawie prowadziła prokuratura. Wydarzenie wstrząsnęło opinią publiczną. Odbywały się protesty pod hasłem "Ani jednej więcej". Ówczesny minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział opracowanie wytycznych dla lekarzy dotyczących przerywania ciąży, żeby nie dochodziło do takich tragedii. Cztery miesiące później wytycznych nadal nie ma. Sprawę komentowała Katarzyna Sójka, która zastąpiła Niedzielskiego na stanowisku ministra zdrowia.

Wytyczne zostaną ogłoszone miesiąc po wyborach

Katarzyna Sójka powiedziała, że wytyczne medyczne są "oczywiście ustalone przez specjalistów". - Wytyczne zwyczajnie funkcjonują, bo lekarze leczą, przyjmują pacjentki, natomiast zespół pracuje nad tym, czy można coś jeszcze poprawić, czy jeszcze coś uszczegółowić, co mogłoby ewentualnie przełożyć się na jeszcze lepsze funkcjonowanie i wsparcie pacjentek w podmiotach medycznych - mówiła.

Minister zapewniała, że zmiana terminu ogłoszenia wytycznych nie ma związku z kalendarzem wyborczym. - Oczywiście, że (zmiana terminu - red.) nie ma nic wspólnego z kalendarzem wyborczym. Ma to związek z pracą specjalistów, którzy potrzebują dłuższego czasu na dopełnienie i doszczegółowienie swojej pracy - tłumaczyła.

Posiedzenie zespołu do spraw wytycznych zakłócili Grzegorz Braun i Kaja Godek

Zespół do spraw wytycznych miał zebrać się pod koniec sierpnia. Posiedzenie odwołano, bo do Ministerstwa Zdrowia wtargnęli Kaja Godek i Grzegorz Braun z Konfederacji. Wchodzili do gabinetów, besztali urzędników i pouczali policjantów. Braun i Godek chcieli brać udział w posiedzeniach zespołu, zarzucali pismami zespół i Ministerstwo Zdrowia. Przeciwko przewodniczącemu zespołu, konsultantowi krajowemu w dziedzinie położnictwa i ginekologii profesorowi Krzysztofowi Czajkowskiemu organizowano petycje i pikiety.