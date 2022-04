Wystarczy tylko iskra, wybucha jak bomba. Metan to jedno z największych zagrożeń w kopalniach

Wybuch lub zapalenie metanu to jedne z najczęstszych przyczyn katastrof w kopalniach. To właśnie ten gaz doprowadził kilka dni temu do tragedii w kopalni Pniówek. W sobotę poinformowano o wstrząsie w innej polskiej kopalni - Borynia-Zofiówka. Tam metan nie wybuchł, ale doszło do jego "intensywnego wypływu", co znacząco utrudnia pracę ratowników i powoduje dodatkowe niebezpieczeństwo.