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Donald Tusk o wypowiedziach posłów PiS. "Sami padniecie ofiarą tej fali, jeśli się nie zatrzymacie"

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Donald Tusk
Tusk: z pojedynczych wyskoków medialnych zaczyna robić się fala
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka
Słowa, które są wypowiadane przez teoretycznie poważnych ludzi, będą ośmielać coraz większe grupy do tego, aby siać ksenofobię, pogardę dla ludzi o innych poglądach - powiedział w Sejmie Donald Tusk. Premier odniósł się do ostatnich wypowiedzi polityków PiS o osobach pochodzenia ukraińskiego.

Donald Tusk zabrał głos w Sejmie w trakcie debaty nad wnioskiem PiS o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Na początku swojego przemówienia nawiązał do sytuacji, która - jak wspomniał - "w ostatnich dniach nabrała szczególnie mocnej barwy". Szef rządu uściślił, że chodzi o wypowiedzi padające w mediach i ze strony polityków na temat osób pochodzenia ukraińskiego. 

- Dzieją się rzeczy, padają słowa, pojawiają się idee, które są upokorzeniem dla każdego patrioty. Padają słowa w tej Izbie, padają słowa w mediach, w debatach publicznych, które coraz częściej wskazują, że z pojedynczych incydentów, wyzwisk, wyskoków medialnych zaczyna robić się fala - zauważył premier.

Zwrócił uwagę, że ta "fala nie tylko upokarza przyzwoitych, uczciwych, patriotycznych Polaków, ale zaczyna być niebezpieczna z punktu widzenia istoty Rzeczpospolitej". 

Donald Tusk w Sejmie
Donald Tusk w Sejmie
Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

Tusk: to będzie ośmielać coraz większe grupy do tego, aby siać ksenofobię,

Tusk ocenił, że ostatnie wypowiedzi polityków opozycji "składają się w jedną, coraz bardziej niepokojącą całość". - Nikt nie może pozostać obojętnym wobec tego, co coraz częściej słyszymy już nie z ust politycznych chuliganów, ale z ust politycznych liderów opozycji - mówił.

- Słowa, które są wypowiadane przez teoretycznie poważnych ludzi, będą ośmielać coraz większe grupy do tego, aby siać ksenofobię, pogardę dla ludzi o innych poglądach, pogardę (dla ludzi o innym) pochodzeniu, które "nie odpowiada wzorom czystej polskości, czystej rasy" i tak dalej - ostrzegał premier, zwracając się do opozycji.

Posłowie opozycji zaatakowali we wtorek z sejmowej mównicy wiceministra nauki Andrzeja Szeptyckiego za słowa, że członkowie UPA to "trochę tacy ukraińscy żołnierze niezłomni". We wtorek Przemysław Czarnek w trakcie obrad Sejmu żądał zwołania konwentu seniorów celem wyjaśnienia - jak mówił - "dlaczego w tym rządzie dalej są Ukraińcy obrażający Polaków". Występujący zaraz po nim były poseł PiS - obecnie niezrzeszony - Janusz Kowalski zapowiedział kontrolę poselską w sprawie "ukrainizacji" administracji rządowej. 

Tusk do polityków PiS: napędzacie falę, ale sami padniecie jej ofiarą

Tusk cytował w środę słowa Czarnka z wtorkowego posiedzenia Sejmu, w trakcie którego poseł PiS powiedział również, że rząd to "pasożyty i zdrajcy narodu polskiego".

- Jeśli naprawdę będziecie kontynuować marsz w stronę tego brunatnego politycznego krajobrazu, jeśli naprawdę będziecie śledzili i lustrowali (…) kto w urzędach polskich ma jakie pochodzenie (…) Jeśli to zacznie decydować, to wy też padniecie ofiarą tego trendu - ostrzegał. 

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- Dzisiaj napędzacie tę falę, ale sami padniecie ofiarą tej fali, jeśli się nie zatrzymacie - powiedział Tusk i zaapelował do posłów po prawej stronie sali plenarnej: - Jesteście w przededniu tego, opamiętajcie się, zatrzymajcie się, jest jeszcze czas.

- Im więcej ludzi, którzy pełnią jakieś poważne funkcje polityczne, zacznie się bawić w tego typu argumentację, tym bardziej zagrożone będą fundamenty Rzeczpospolitej - podkreślał szef rządu. 

Tusk przypomniał przy tym "piękne momenty": powstanie Solidarności oraz pomoc Ukraińcom po inwazji Rosji. - Polska pokazywała najpiękniejszą twarz polityki, jaką można sobie wyobrazić, ale to się przekładało nie tylko na wielką satysfakcję moralną Polaków. W tym też jest interes, czysty, zimny interes polityczny - stwierdził. - Polska o dobrej reputacji, Polacy żyjący w elementarnej zgodzie, Polacy nieszczujący siebie nawzajem, nieszukający różnic etnicznych, genealogicznych. Tacy Polacy nie tylko imponują światu, ale budują naprawdę potęgę Rzeczpospolitej - dodał. 

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Źródło: TVN24, PAP
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Tagi:
Donald TuskSejmPrawo i SprawiedliwośćPrzemysław CzarnekJanusz Kowalski
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
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