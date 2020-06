Ociepa: nie czuję, że marszałek Witek mówiła do polityków Zjednoczonej Prawicy

Marcin Ociepa, wiceprezes Porozumienia i wiceminister obrony narodowej, odnosząc się w "Rozmowie Piaseckiego" do słów marszałek izby niższej, podzielił zdanie, że to opozycja doprowadziła do nieprzeprowadzenia wyborów 10 maja. - Nie ma wątpliwości, że stanęliśmy przed testem w sytuacji pandemii i końców kadencji prezydenta, testem jako klasa polityczna. Nie wszyscy ten test zdali - skomentował. - Na pewno opozycja nie zdała tego testu - uściślił.

Ociepa dodawał, że "zrobiłby wszystko, aby wybory w maju się odbyły". - Tylko, że one by się nie odbyły na 60, 80 procent. Ilość skarg wyborców, do których karty wyborcze by nie dotarły, byłaby tak znaczna, że Sąd Najwyższy niechybnie musiałby uznać ich nieważność - zwrócił uwagę. - Nie mam zamiaru nikomu budować pomnika, bo jestem głęboko rozczarowany polską klasą polityczną - podsumował.