Możliwość postawienia Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. "Są co najmniej cztery poważne zarzuty"

Jak mówił Śmiszek, "z Narodowego Banku Polskiego płynęły pieniądze do kieszeni tych, którzy mieli bezpośrednie możliwości przyznawania sobie tego typu nagród". - Widać dzisiaj bardzo wyraźnie, po co Prawo i Sprawiedliwość obstawiało najważniejsze instytucje państwowe. Nie tylko po to, żeby ręcznie nimi sterować, ale żeby się na tym dorobić. Żeby wycisnąć z tych instytucji jak najwięcej, żeby wydoić te instytucje do samego końca - komentował.