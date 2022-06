"Dobra zmiana nastąpi, jak Polacy będą liczyć zyski z lokat, a premier zacznie zbierać chrust"

O wysokich cenach paliw i polityce Orlenu rozmawiali goście "Faktów po Faktach". Senator Michał Kamiński (PSL) wskazywał, że premier Mateusz Morawiecki "mówił, że nie ma problemu z Orlenem". - Nie ma tego problemu, bo pan premier nie tankuje na stacjach paliwowych, jak zwykli Polacy - komentował. Poseł Adrian Zandberg (Partia Razem) mówił, że chciałby, aby "rząd użył tych narzędzi, które ma, żeby obniżyć marże wielkich korporacji i w związku z tym pomóc ludziom".

Senator Polskiego Stronnictwa Ludowego Michał Kamiński i poseł Partii Razem Adrian Zandberg zostali zapytani w "Faktach po Faktach" w TVN24 o protesty na stacjach benzynowych w związku z wysokimi cenami paliw i politykę Orlenu.

- Ja powiem tak, my wspólnie z posłanką Magdą Biejat od dłuższego czasu próbujemy wydobyć z Orlenu konkretne informacje dotyczące tego, jaki jest w tym momencie realny poziom marż i zysków spółki. Ponieważ Orlen jest spółką w Polsce, która ma pozycję dominującą na rynku hurtowym - mówił Zandberg. Jego zdaniem, jeżeli spojrzy się na dane z rynku, "to widać tam takie oto niepokojące zjawisko, że jeżeli chodzi o ceny benzyny w Polsce, to one rosły szybciej niż w innych krajach".

Zandberg: wydaje się, że marża mogłaby zostać obniżona z dobrymi konsekwencjami dla cen benzyny

– Jeżeli spojrzeć na ceny bez podatku, nie licząc tej części podatkowej, to dokonał się jakiś dziwny wzrost kosztów po polskiej stronie, wyższy niż w innych krajach - kontynuował Zandberg. - Chcemy to wyjaśnić. Na podstawie naszych poselskich uprawnień zwróciliśmy się o dokumenty. W przyszłym tygodniu ostatecznie, jak rozumiem, zostaniemy przyjęci przez pana prezesa, który nam te dokumenty albo pokaże, albo nie pokaże - mówił, dodając, że na razie ich nie uzyskali.

- Ta marża wydaje się, że mogłaby zostać obniżona z dobrymi konsekwencjami dla cen benzyny na stacjach benzynowych - ocenił poseł Lewicy. - Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu podczas tego spotkania otrzymamy w końcu konkrety, otrzymamy w końcu liczby, otrzymamy te dokumenty, o które się zwróciliśmy - dodał.

Kamiński: dobra zmiana w naszym kraju nastąpi wtedy, jak Polacy będą liczyć swoje zyski z lokat, a premier Morawiecki zacznie zbierać chrust

Zandberg mówił również, że "pan prezes (Orlenu, Daniel - przyp. red.) Obajtek i spółka często zasłaniają się mówiąc o tym, że działają rynkowo". - Ale proszę państwa, nie opowiadajmy sobie bajek o tym, że w sektorze paliw mamy taki sobie zwykły, normalny rynek - powiedział gość TVN24. Wskazywał, że "mamy albo oligopole, albo monopole". - Czasem państwowe, czasem prywatne, czasem mieszane - dodał.

- W takich przypadkach, w takich branżach gospodarki od tego jest państwo, żeby zadbać o to, żeby firmy nie rozdmuchiwały marż, bo inaczej grozi nam spirala marżowo-cenowa - przestrzegał.

- Premier zdecydowałby się na taki ruch? - zapytała gości prowadząca program Diana Rudnik.

Na jej pytanie zareagował senator Kamiński. - Premier mówił, że nie ma problemu z Orlenem. Pan premier nie ma tego problemu, bo pan premier nie tankuje na stacjach paliwowych, jak zwykli Polacy - komentował.

- Bo w ogóle, pani redaktor, po tym wszystkim, co mówi pan premier i po tym, co się dzieje dzisiaj w naszym kraju, to widać wyraźnie, że dobra zmiana w naszym kraju (...) nastąpi wtedy, jak Polacy będą liczyć swoje zyski z lokat, a premier Morawiecki zacznie zbierać chrust. A na razie jest odwrotnie - stwierdził.

Do zbierania chrustu w ostatnim czasie zachęcał resort klimatu i środowiska, jako odpowiedź na rosnące ceny energii.

Zandberg: można to zrobić, rząd ma do tego narzędzia

Natomiast Zandberg mówił między innymi, że interesuje go to, aby "rząd użył tych narzędzi, które ma, żeby obniżyć marże wielkich korporacji i w związku z tym pomóc ludziom - którzy na stacji benzynowej przeklinają po prostu podchodząc do kasy - przetrwać te kolejne kilka ciężkich miesięcy". - Można to zrobić, rząd ma do tego narzędzia. Po to mamy państwo, żeby w sytuacjach takich, kryzysowych, było w stanie dopilnować wielkich firm - ocenił. Na tę wypowiedź Kamiński zareagował słowami: - Chyba że się ma premiera, który nie widzi problemu.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:akr

Źródło: TVN24