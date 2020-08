Wysoki oficer SOP zatrzymany przez policję za jazdę pod wpływem alkoholu

Major Służby Ochrony Państwa został zatrzymany przez policję za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu – dowiedział się portal tvn24.pl. Biuro prasowe SOP tłumaczy, że do zdarzenia doszło w czasie wolnym od służby.

Według informacji tvn24.pl, pochodzących ze źródeł zbliżonych do SOP, wysoki oficer tej służby został zatrzymany przez partol policji w połowie lipca, kiedy jechał swoim prywatnym samochodem. Nazwisko majora jest znane redakcji.

Major przechodzi do cywila

Biuro prasowe SOP pytane przez nas o sprawę odpowiedziało, że "na polecenie Komendanta Służby Ochrony Państwa zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające". "Jednocześnie informujemy, że do zdarzenia doszło w czasie wolnym od służby" – podkreślono w odpowiedzi.

Oficer SOP wyciąga broń i trafia do izby wytrzeźwień

To kolejny przypadek problemów z dyscypliną w SOP. Pod koniec czerwca napisaliśmy na portalu tvn24.pl, że funkcjonariusz tej służby z ponad dwoma promilami został odwieziony przez policje do izby wytrzeźwień w Rzeszowie po tym, jak w jednym z lokali wyjął broń służbową. Rzecznik SOP Bogusław Piórkowski tłumaczył wówczas, że był on "w czasie wolnym od służby".