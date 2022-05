Danuta Huebner: samym podnoszeniem stóp procentowych nie rozwiąże się problemu inflacji

Zwalczanie inflacji wymaga znów bardzo silnych środków. Samą polityką pieniężną prowadzoną ogromnym przyrostem co jakiś czas stopy procentowej, tych spraw się nie rozwiąże - mówiła w "Jeden na jeden" europosłanka Platformy Obywatelskiej Danuta Huebner. Oceniła, że "jesteśmy już dawno powyżej tego, co możemy jako gospodarka, jako społeczeństwo znieść".

Rada Polityki Pieniężnej podniosła w czwartek wszystkie stopy procentowe o 0,75 pkt proc. Stopa referencyjna, główna stopa NBP, wzrosła z 4,5 proc. do 5,25 proc. - poinformował w komunikacie Narodowy Bank Polski.

To ósma z rzędu podwyżka stóp procentowych. Pierwsza z cyklu podwyżek nastąpiła w październiku ubiegłego roku. Od tego czasu Rada Polityki Pieniężnej podnosiła stopy co miesiąc. W marcu skala podwyżki wyniosła 0,75 pkt proc., a w kwietniu 1 pkt proc.

W miniony piątek GUS opublikował szybki szacunek inflacji w kwietniu. Według danych urzędu inflacja w kwietniu wyniosła 12,3 proc. w stosunku do 11 proc. po marcu 2022 roku.

Huebner: zwalczenie inflacji wymaga bardzo silnych środków

Europosłanka Platformy Obywatelskiej Danuta Huebner mówiła w "Jeden na jeden", że "mieliśmy bardzo długi okres - jak cały świat zresztą - takiej rozluźnionej polityki pieniężnej, bo był długi okres niskiego wzrostu, w szczególności w Europie". - W związku z czym pewne zachowania były oczywiste, natomiast mi chodzi o to, że one były jednak związane z ogromną ilością wpuszczonego pieniądza pustego, to znaczy nie wynikającego ze wzrostu produktywności naszej gospodarki, ponieważ te pieniądze były potrzebne na różnego typu gesty polityczne, populistyczne - dodała.

Jak powiedziała, "to była polityka, która służyła przez ostatnie lata interesom politycznym". - To, że przy okazji każdy pieniądz, który w kieszeni Polaka czy Polki się pojawiał, to było istotne, natomiast skutki tego typu polityki - wydaje mi się - dziś ponosimy wszyscy, bo dziś zwalczenie inflacji wymaga znów bardzo silnych środków - oceniła.

Jej zdaniem "samą polityką pieniężną prowadzoną ogromnym przyrostem co jakiś czas stopy procentowej, tych spraw się nie rozwiąże".

- Istnieje konieczność wykorzystania obu polityk - pieniężnej i fiskalnej - dodała.

Huebner: jesteśmy już dawno powyżej tego, co możemy znieść

Huebner oceniła, że przed nami "jest jeszcze okres wzrostu inflacji". - To jest absolutnie nieuniknione - dodała.

Pytana do jakiego poziomu inflacji możemy dojść, odparła, że "to wróżenie z fusów". - Myślę, że jesteśmy już dawno powyżej tego, co możemy jako gospodarka, jako społeczeństwo znieść - stwierdziła Huebner.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:js/kab

Źródło: TVN24