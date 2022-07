Bogusław Grabowski: wybrali strategię - nie walczymy na poważnie z inflacją aż do wyborów

Pytany był, czy jeśli chodzi o inflację, stopy procentowe , gospodarkę, bezrobocie, to najgorsze już za nami. - Nie, najgorsze jest przed nami, ciężkie czasy, o wiele gorsza sytuacja niż jest do tej pory, dla wszystkich: i dla oszczędzających, bo będą tracili pieniądze jeszcze szybciej, szczególnie jak będą przeliczali na waluty obce, i dla kredytobiorców, bo będą mieli jeszcze wyższe stopy procentowe i utrzymującą się permanentnie wysoką inflację - odpowiedział.

Ekonomista mówił następnie, że "największym dramatem Polski jest to, że polskie władze dopuściły do tak potężnej ilości kredytów na zmienną stopę procentową". Zaznaczał, że w tej kwestii jesteśmy "wyjątkiem w krajach OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - red.)".

- To są prawie wszystkie (kredyty) hipoteczne, prawie wszystkie kredyty gotówkowe, to są kredyty na działalność gospodarczą, w tym indywidualne dla rolników. To powoduje że Rada Polityki Pieniężnej nie może działać w taki sposób, jakby było potrzeba do zwalczania inflacji, dlatego że społeczeństwo tego nie wytrzyma - tłumaczył.