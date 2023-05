Szef MON: w poniedziałek pierwsze wyrzutnie HIMARS będą w Polsce

czytaj dalej

Niezidentyfikowany dron wielkości szybowca minął o około 30 metrów samolot LOT-u lądujący w sobotę na warszawskim lotnisku Chopina – wynika z nagrania z wieży, do którego dotarł portal tvn24.pl. Nasi informatorzy są zdania, że bardzo niewiele brakowało, by doszło do katastrofy. Od rzecznika narodowego przewoźnika dowiedzieliśmy się, że piloci sporządzili raport, a sprawę bada komisja badania zdarzeń lotniczych w PLL LOT.