Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Media: to rakieta z polskiego F-16 spadła na dom w Wyrykach. Prezydent chce wyjaśnień

Zniszczony przez drona dach budynku mieszkalnego w miejscowości Wyryki
Doniesienia dotyczące uszkodzenia domu w Wyrykach. Miała tam spaść rakieta polskiego F-16
Źródło: TVN24
Obiekt, który w ubiegłym tygodniu spadł na dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie, to rakieta wystrzelona przez polski F-16 - podała "Rzeczpospolita", powołując się na źródła. Do zdarzenia doszło, kiedy polskie wojsko prowadziło działania obronne w związku z wtargnięciem rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przekazało, że prezydent oczekuje wyjaśnień od rządu w tej sprawie.

W ubiegłym tygodniu, w nocy z wtorku na środę, rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Wojsko zestrzeliło część z nich, a część się rozbiła. Później służby odnalazły szczątki 17 dronów w różnych województwach.

Prokuratura: to nie dron ani jego fragmenty

W miejscowości Wyryki w województwie lubelskim jeden z obiektów spadł na dom, uszkadzając go. Prokuratura Okręgowa w Lublinie nie pisze o nim jako o dronie.

W komunikacie z 11 września podała, że w miejscowości tej doszło do ujawnienia "niezidentyfikowanego obiektu latającego, który spowodował zniszczenia m.in. domu mieszkalnego, a który to obiekt nie został na chwilę obecną zidentyfikowany ani jako dron, ani jako jego fragmenty".

Rozmowa z mieszkańcami domu w Wyrykach
Źródło: TVN24

"Rzeczpospolita": na dom spadła rakieta z polskiego F-16

Według ustaleń "Rzeczpospolitej", na dom "spadła rakieta z polskiego F-16, której użyto do zestrzelenia drona".

"To była rakieta powietrze-powietrze AIM-120 AMRAAM z naszego F-16, która w trakcie lotu miała dysfunkcję układu naprowadzania i nie zadziałała. Na szczęście nie uzbroiła się i nie wybuchła, ponieważ zabezpieczenia zapalnika zadziałały" - przekazało jedno ze źródeł dziennika. "Był rosyjski nalot, strona polska się broniła" - dodał rozmówca.

Jakie drony ma Rosja i jak można je zwalczać? Ekspert wyjaśnia
Dowiedz się więcej:

Jakie drony ma Rosja i jak można je zwalczać? Ekspert wyjaśnia

Świat

Pu publikacji "Rzeczpospolitej" Biuro Bezpieczeństwa Narodowego napisało na X, że "prezydent Karol Nawrocki oczekuje od rządu niezwłocznego wyjaśnienia zdarzenia z miejscowości Wyryki".

"W gestii rządu pozostaje wykorzystanie wszelkich narzędzi i instytucji do jak najszybszego wyjaśnienia tej sprawy. Nie ma zgody na zatajanie informacji. W obliczu dezinformacji i wojny hybrydowej komunikaty przekazywane Polakom muszą być sprawdzone i potwierdzone. Jednocześnie Pan prezydent podkreśla, że nie był w tym zakresie informowany, podobnie jak BBN, a sprawa nie została przedstawiona i wyjaśniona na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego" - czytamy.

Rzecznik MON Janusz Sejmej pytany o sprawę opisywaną przez "Rzeczpospolitą" powiedział, że resort nie komentuje tych doniesień. Zapewnił jednak, że wojsko wesprze poszkodowanych z uszkodzonego domu - już teraz pomaga w posprzątaniu zniszczeń, a następnie wynagrodzi im straty na takich samych zasadach, na jakich dzieje się to na przykład w przypadku strat wywołanych przez ćwiczenia wojskowe czy działalność lotnictwa.

Do Ministerstwa Obrony Narodowej, a także do Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych zwróciliśmy się z pytaniami: Czy prawdą jest, że obiekt, który spadł w dom w miejscowości Wyryki-Wola, był rakietą wystrzeloną przez polski F-16, czy miała ona dysfunkcję układu naprowadzania i nie spełniła swojej roli oraz czy było ryzyko, że mogła wybuchnąć po upadku na dom.

Zapytaliśmy również, czy posiadają informacje, aby w innym miejscu podczas obrony przed naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej doszło do podobnej sytuacji.

Do momentu publikacji tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: akr/ads

Źródło: "Rzeczpospolita", TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Wojtek Jargiło

Udostępnij:
TAGI:
LubelskieWojewództwo lubelskieRosjaWojskoWojsko Polskie
Czytaj także:
Czynności w Nowym Mieście nad Pilicą (zdjęcie ilustracyjne)
Był bity tłuczkiem, zabił go cios nożem w serce
Kraków
Choszczno. Pomogli łabędziowi
Nietypowa interwencja policjanta. Pomógł łabędziowi zejść z jezdni
Szczecin
imageTitle
Kosmiczny konkurs i rekord mistrzostw świata. Fajdek bez medalu
EUROSPORT
Policjanci zatrzymali podejrzanego o zabójstwo listonosza
Listonosz zginął od kuli w głowę. Sprawca ukrywał się 26 lat, teraz usłyszał wyrok
Trójmiasto
plecak
Co spakować do plecaka ewakuacyjnego
Kraków
Karol Nawrocki i Wang Yi
Co znaczyła wizyta szefa chińskiej dyplomacji w Polsce? Oceny ekspertów
Paulina Borowska, Maciej Michałek
Atak chemiczny na żłobek we Wrocławiu
Rozpylił coś w oknie żłobka. "Przez tydzień dzieci pozostały w domach"
Wrocław
pieniadze pln renta emerytura shutterstock_2437719765_1
Duży wzrost. Tyle wynosi przeciętna emerytura
BIZNES
Do zdarzenia doszło w szkole w Kadzidle
Przyniósł do szkoły nóż, zaatakował kilka osób. Koniec procesu
WARSZAWA
Garaż podziemny (zdjęcie ilustracyjne)
Czy piwnica może być schronem? A parking podziemny i metro?
Polska
Tomas Lindberg
Nie żyje wokalista zespołu At the Gates. Zmagał się z chorobą
Kultura i styl
Szczecin. Miał w samochodzie wódkę
Tłumaczył, że "wypił tylko dwa piwa". Na podłodze znaleźli dwie butelki wódki
Szczecin
Filip
Przychodząc na mecz, pomagają w spełnieniu marzeń chorych dzieci
Katowice
Senator koła "Niezależni i Samorządni" Wadim Tyszkiewicz oraz burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz i burmistrz Hrubieszowa Marta Majewska ogłaszają powstania partii - NOWA Polska. Warszawa, 16.09.2025
Ogłosili powstanie nowej partii politycznej. Jaka nazwa i program?
Polska
Nawrocki
Najpierw Berlin, teraz Paryż. Seria spotkań Nawrockiego
Świat
Zbigniew Ziobro
Sąd zgodził się na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Ziobry
Polska
Ministerstwo Finansów
Akcyza na kolejny produkt. Plany ministerstwa
BIZNES
Serwal uciekł z prywatnej posesji
Kolejny serwal sawannowy w Polsce. Tym razem pod Buskiem
Kielce
Premier Donald Tusk na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce
Zapowiedź premiera w sprawie zakupu okrętów podwodnych
Polska
Kurka z mutacją "rosecomb"
"Jedna na milion". Rzadkie znalezisko w lesie
METEO
Prace drogowe w rejonie Filharmonii Narodowej
Roboty drogowe mogą przeszkadzać w Konkursie Chopinowskim
Klaudia Kamieniarz
Robert Redford
Robert Redford nie żyje
Kultura i styl
imageTitle
Kapitalna Bukowiecka w finale mistrzostw świata
EUROSPORT
sklep ubrania odziez shutterstock_2610788259
Inflacja bazowa. Nowe dane
BIZNES
Mężczyzna odpowie za usiłowanie zabójstwa
Uderzył autem człowieka i uciekł. Odpowie za usiłowanie zabójstwa 
Olsztyn
Zakup mieszkania
Ulga mieszkaniowa nie dla wszystkich. Jest projekt
BIZNES
imageTitle
Nie było na nich mocnych. Biotherm zdominował The Ocean Race Europe
EUROSPORT
gucci sklep singapur - Sorbis shutterstock_2144303429
Nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów. Dane klientów w rękach hakerów
BIZNES
W wypadku zginął proboszcz
Ksiądz na motocyklu uderzony przez wymuszające pierwszeństwo auto. Zginął
Kielce
imageTitle
Wielka szansa Wisły. Kiedy mecz Ligi Mistrzów?
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica