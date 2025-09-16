Media: to rakieta z polskiego F-16 spadła na dom w Wyrykach. Prezydent chce wyjaśnień

Doniesienia dotyczące uszkodzenia domu w Wyrykach. Miała tam spaść rakieta polskiego F-16 Źródło: TVN24

W ubiegłym tygodniu, w nocy z wtorku na środę, rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Wojsko zestrzeliło część z nich, a część się rozbiła. Później służby odnalazły szczątki 17 dronów w różnych województwach.

Prokuratura: to nie dron ani jego fragmenty

W miejscowości Wyryki w województwie lubelskim jeden z obiektów spadł na dom, uszkadzając go. Prokuratura Okręgowa w Lublinie nie pisze o nim jako o dronie.

W komunikacie z 11 września podała, że w miejscowości tej doszło do ujawnienia "niezidentyfikowanego obiektu latającego, który spowodował zniszczenia m.in. domu mieszkalnego, a który to obiekt nie został na chwilę obecną zidentyfikowany ani jako dron, ani jako jego fragmenty".

"Rzeczpospolita": na dom spadła rakieta z polskiego F-16

Według ustaleń "Rzeczpospolitej", na dom "spadła rakieta z polskiego F-16, której użyto do zestrzelenia drona".

"To była rakieta powietrze-powietrze AIM-120 AMRAAM z naszego F-16, która w trakcie lotu miała dysfunkcję układu naprowadzania i nie zadziałała. Na szczęście nie uzbroiła się i nie wybuchła, ponieważ zabezpieczenia zapalnika zadziałały" - przekazało jedno ze źródeł dziennika. "Był rosyjski nalot, strona polska się broniła" - dodał rozmówca.

Pu publikacji "Rzeczpospolitej" Biuro Bezpieczeństwa Narodowego napisało na X, że "prezydent Karol Nawrocki oczekuje od rządu niezwłocznego wyjaśnienia zdarzenia z miejscowości Wyryki".

"W gestii rządu pozostaje wykorzystanie wszelkich narzędzi i instytucji do jak najszybszego wyjaśnienia tej sprawy. Nie ma zgody na zatajanie informacji. W obliczu dezinformacji i wojny hybrydowej komunikaty przekazywane Polakom muszą być sprawdzone i potwierdzone. Jednocześnie Pan prezydent podkreśla, że nie był w tym zakresie informowany, podobnie jak BBN, a sprawa nie została przedstawiona i wyjaśniona na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego" - czytamy.

W nawiązaniu do doniesień „Rzeczpospolitej”, informujemy, że Prezydent RP @NawrockiKn oczekuje od Rządu niezwłocznego wyjaśnienia zdarzenia z miejscowości Wyryki.

Rzecznik MON Janusz Sejmej pytany o sprawę opisywaną przez "Rzeczpospolitą" powiedział, że resort nie komentuje tych doniesień. Zapewnił jednak, że wojsko wesprze poszkodowanych z uszkodzonego domu - już teraz pomaga w posprzątaniu zniszczeń, a następnie wynagrodzi im straty na takich samych zasadach, na jakich dzieje się to na przykład w przypadku strat wywołanych przez ćwiczenia wojskowe czy działalność lotnictwa.

Do Ministerstwa Obrony Narodowej, a także do Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych zwróciliśmy się z pytaniami: Czy prawdą jest, że obiekt, który spadł w dom w miejscowości Wyryki-Wola, był rakietą wystrzeloną przez polski F-16, czy miała ona dysfunkcję układu naprowadzania i nie spełniła swojej roli oraz czy było ryzyko, że mogła wybuchnąć po upadku na dom.

Zapytaliśmy również, czy posiadają informacje, aby w innym miejscu podczas obrony przed naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej doszło do podobnej sytuacji.

Do momentu publikacji tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

