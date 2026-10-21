Polska "Osiągnęliśmy wszystko, na co pozwalało prawo, ale to jest wciąż mniej, niż wymagałby rozmiar tej tragedii" Oprac. Tomasz Mikulicz |

Prokurator: sąd uznał, że kwalifikacja prawna przyjęta przez prokuraturę była prawidłowa Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Marian Zubrzycki

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- Sąd uznał wyłączną winę oskarżonego za spowodowanie wypadku. Dla mnie najważniejsze jest to, że tym samym sąd wskazał, że jakiejkolwiek winy nie ponoszą pokrzywdzeni. To jest najistotniejsze także z punktu widzenia rodzin pokrzywdzonych, a oni są w tym postępowaniu najważniejsi - zaznaczył prokurator Aleksander Duda z Prokuratury Okręgowej w Katowicach zaraz po ogłoszeniu wyroku.

Na osiem lat więzienia sąd skazał Sebastiana M., który pędząc BMW autostradą A1 z prędkością ponad 300 kilometrów na godzinę uderzył w jadący przed nim samochód. Zginęła trzyosobowa rodzina z pięcioletnim dzieckiem. Wyrok nie jest prawomocny.

Tragiczny wypadek na autostradzie A1 koło Piotrkowa Trybunalskiego Źródło zdjęcia: KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim

Prokurator: mniej, niż wymagałby rozmiar tej tragedii

Prokurator tłumaczył, że sąd wymierzył karę ośmiu lat pozbawienia wolności, czyli najwyższą, jaką można było - zgodnie z Kodeksem karnym - wymierzyć za przypisane oskarżonemu przestępstwo.

- Prokuratura wnosiła o wymierzenie tej najwyższej kary. Można powiedzieć, że osiągnęliśmy wszystko, na co pozwalało prawo, ale to jest wciąż mniej, niż wymagałby rozmiar tej tragedii - mówił prokurator Duda.

Sebastian M. na sali Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim Źródło zdjęcia: PAP/Marian Zubrzycki

Prokuratura analizowała różne możliwe kwalifikacje czynu

Pytany, czy nie powinno się kwalifikować takich czynów jako zabójstw z zamiarem ewentualnym, a nie spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, prokurator Duda odparł, że prokuratura w każdej sprawie analizuje różne możliwe kwalifikacje danego czynu.

- To nasz obowiązek. Ostatecznie jest to też obowiązek sądu. I to sąd, posiadający pełny materiał dowodowy, uznał dziś, że kwalifikacja prawna przyjęta przez prokuraturę była prawidłowa - mówił.

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Prześledzili całą trasę, którą pokonał kierowca

Podkreślał też, że bardzo obszerny materiał dowodowy był analizowany pod kątem różnych możliwości zakwalifikowania tego zdarzenia.

Nie chciał wchodzić w szczegóły, która kwestia zaważyła na tym, że przyjęta została taka kwalifikacja. Stwierdził jedynie, że analizowana była cała trasa, którą pokonał oskarżony na autostradzie, zanim uderzył w jadące przed nim auto.