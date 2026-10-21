"Osiągnęliśmy wszystko, na co pozwalało prawo, ale to jest wciąż mniej, niż wymagałby rozmiar tej tragedii"
- Sąd uznał wyłączną winę oskarżonego za spowodowanie wypadku. Dla mnie najważniejsze jest to, że tym samym sąd wskazał, że jakiejkolwiek winy nie ponoszą pokrzywdzeni. To jest najistotniejsze także z punktu widzenia rodzin pokrzywdzonych, a oni są w tym postępowaniu najważniejsi - zaznaczył prokurator Aleksander Duda z Prokuratury Okręgowej w Katowicach zaraz po ogłoszeniu wyroku.
Na osiem lat więzienia sąd skazał Sebastiana M., który pędząc BMW autostradą A1 z prędkością ponad 300 kilometrów na godzinę uderzył w jadący przed nim samochód. Zginęła trzyosobowa rodzina z pięcioletnim dzieckiem. Wyrok nie jest prawomocny.
Prokurator: mniej, niż wymagałby rozmiar tej tragedii
Prokurator tłumaczył, że sąd wymierzył karę ośmiu lat pozbawienia wolności, czyli najwyższą, jaką można było - zgodnie z Kodeksem karnym - wymierzyć za przypisane oskarżonemu przestępstwo.
- Prokuratura wnosiła o wymierzenie tej najwyższej kary. Można powiedzieć, że osiągnęliśmy wszystko, na co pozwalało prawo, ale to jest wciąż mniej, niż wymagałby rozmiar tej tragedii - mówił prokurator Duda.
Prokuratura analizowała różne możliwe kwalifikacje czynu
Pytany, czy nie powinno się kwalifikować takich czynów jako zabójstw z zamiarem ewentualnym, a nie spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, prokurator Duda odparł, że prokuratura w każdej sprawie analizuje różne możliwe kwalifikacje danego czynu.
- To nasz obowiązek. Ostatecznie jest to też obowiązek sądu. I to sąd, posiadający pełny materiał dowodowy, uznał dziś, że kwalifikacja prawna przyjęta przez prokuraturę była prawidłowa - mówił.
Prześledzili całą trasę, którą pokonał kierowca
Podkreślał też, że bardzo obszerny materiał dowodowy był analizowany pod kątem różnych możliwości zakwalifikowania tego zdarzenia.
Nie chciał wchodzić w szczegóły, która kwestia zaważyła na tym, że przyjęta została taka kwalifikacja. Stwierdził jedynie, że analizowana była cała trasa, którą pokonał oskarżony na autostradzie, zanim uderzył w jadące przed nim auto.