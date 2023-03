Wyrok w sprawie śmierci Pawła Adamowicza. Piotr Adamowicz: trudno jest to zamknąć, kiedy widzi się uśmiech mordercy

Zabójca Pawła Adamowicza został skazany przez Sąd Okręgowy w Gdańsku na karę dożywotniego pozbawienia wolności. - Pamięć o Pawle Adamowiczu pozostanie i mam nadzieję, że pamięć o sprawcy jak najszybciej zaginie - powiedziała po ogłoszeniu wyroku Magdalena Adamowicz, żona zamordowanego prezydenta Gdańska. - Trudno jest to zamknąć, kiedy widzi się reakcję mordercy, kiedy się cieszy, że jest profesjonalnym mordercą - stwierdził Piotr Adamowicz, brat Pawła.

Piotr Adamowicz: nikt nie przywróci życia syna, nikt nie przywróci życia brata

Piotr Adamowicz, brat zamordowanego, stwierdził także, że "nikt nie przywróci życia syna, nikt nie przywróci życia brata". - Wydaje się, że czas leczy rany. To jest takie potoczne powiedzenie i w nim jest dużo prawdy, ale proszę zrozumieć rodzinę, która w styczniu 2019 roku przeżyła wielką tragedię, traumę i z każdą rozprawą, śledztwem te obrazy tragiczne, których byliśmy świadkami, praktycznie ja byłem przez cały czas w nocy na OIOM-ie, one powracają i to naprawdę nie jest łatwe - dodała.