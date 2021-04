"Orzeczenie nieskuteczne". Sąd: sędzia Morawiec nie została zawieszona przez Izbę Dyscyplinarną

"Sąd uznał, że orzeczenie Izby Dyscyplinarnej jest nieskuteczne"

- Zawarte we wniosku argumenty wskazują, że uchwała o uchyleniu immunitetu sędzi Morawiec, a w konsekwencji zawieszeniu jej w czynnościach służbowych, jest natychmiast wykonalna. W związku z czym, jak podkreślono we wniosku, sędzia Morawiec nie mogła już orzekać następnego dnia – powiedział rzecznik krakowskiego sądu apelacyjnego sędzia Tomasz Szymański. Jak mówił Szymański, w swoim wniosku prezes sądu okręgowego wskazywała, że "jest to bezwzględna przyczyna odwoławcza, bo w sprawie orzekała osoba nieuprawniona do orzekania". Rzecznik wytłumaczył, że uznanie przez sąd takiego stanu rzeczy stanowiłoby podstawę do uchylenia wyroku wydanego przez osobę nieuprawnioną.