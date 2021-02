Wyrok w sprawie książki historyków "Dalej jest noc". Mają przeprosić

Uzasadnienie sądu

Sędzia Ewa Jończyk powiedziała w uzasadnieniu wyroku, że "wolność badań naukowych w przeciwstawieniu do dóbr osobistych innych osób musi podlegać kryterium oceny z punktu widzenia rzetelności, a przynajmniej należytej staranności". - Sposób ujęcia tematu - przedstawienia wersji wydarzeń jedynie Estery Drogickiej jako osoby już nieżyjącej, nie może być przeciwstawiane prawu powódki do kultu pamięci członka jej rodziny - dodała, podkreślając, że sąd w niniejszym postępowaniu nie zajmował się ustalaniem historii ani losów Estery Drogickiej, ani sołtysa Edwarda Malinowskiego.

"Zależało jej na prawdzie i to dostała"

- W tej chwili, po tym wyroku ma zostać przeproszona. Oczywiście przeproszenie ma być na stronie wydawcy, przez miesiąc, w języku polskim i w języku angielskim. To jest ważne. Natomiast dla niej, dla 80-letniej Filomeny Leszczyńskiej, skromnej kobiety z Podlasia, która stanęła do walki o dobre imię swojego przodka z osobami z wielkim autorytetem, z profesorami, ważne jest, że te osoby mają ją przeprosić listem poleconym – mówiła.

Jak dodała, elementem wyroku jest również zakaz naruszeń na przyszłość. - Nie będzie można naruszać dóbr osobistych, nie będzie można pisać, że Edward Malinowski był współwinny śmierci Żydów i że ograbił Esterę Drogicką z domu Siemiatycką. Dla Filomeny Leszczyńskiej to jest, można powiedzieć, wygrana bitwa, bo na razie nie walka, bo wiadomo, że strony będą apelować. Natomiast jest to na pewno coś, co jest dla niej niezwykle istotne – mówiła mecenas.

Jej zdaniem to ważny wyrok, bo pokazuje, że badania historyczne "nie mogą opierać się na plotkach". - To, co powiedział dzisiaj sąd, badania historyczne to jest informacja o życiu jakiegoś człowieka. Jeżeli są źle przeprowadzone, źle metodologicznie, to trzeba po prostu przeprosić - powiedziała.