Polska

Rząd pracuje nad wykonaniem wyroku TSUE w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych

Tęczowa flaga jest jednym z symboli dumy osób nieheteronormatywnych
Katarzyna Kotula o realizacji wyroku TSUE i przekonaniu prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej
Źródło: TVN24
"Pierwszy małżonek" i "drugi małżonek" - takie rubryki mają się pojawić w zaktualizowanych dokumentach stanu cywilnego. Jest projekt rozporządzenia zmian w prawie, które są konieczne do wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowuje zmiany w dokumentach stanu cywilnego w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zobowiązuje państwa członkowskie do uznawania małżeństw osób tej samej płci zawartych legalnie w innych krajach UE. Projekt rozporządzenia zmieniającego wzory dokumentów rejestracji stanu cywilnego został skierowany na ścieżkę rządową.

Jak poinformował resort w komunikacie, projektowane zmiany mają umożliwić praktyczne wdrożenie wyroku TSUE z 25 listopada 2025 roku i dostosowanie polskich rejestrów do wymogów prawa unijnego. Chodzi między innymi o możliwość transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa osób tej samej płci oraz techniczne przygotowanie systemów administracyjnych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wicepremier pytany o małżeństwa jednopłciowe. "Takie sprawy powinny być załatwiane od ręki"

Wicepremier pytany o małżeństwa jednopłciowe. "Takie sprawy powinny być załatwiane od ręki"

RPO o wyroku w sprawie małżeństw jednopłciowych. Nie ma wątpliwości

RPO o wyroku w sprawie małżeństw jednopłciowych. Nie ma wątpliwości

Gawkowski: definicja małżeństwa bez zmian

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślił, że działania rządu wynikają z obowiązku prawnego, a nie zmiany definicji małżeństwa w polskim prawie. "Polska ma obowiązek uznawać małżeństwa osób tej samej płci zawarte legalnie w innych krajach UE. To prawo, które musimy i chcemy stosować - wyrok TSUE jest jasny" - napisał Gawkowski na platformie X.

Dodał, że podpisane dokumenty rozpoczynają proces zmian wzorów aktów stanu cywilnego, tak aby państwo działało "sprawnie i równo wobec wszystkich obywateli". "To prawo obywateli do równego traktowania, niezależnie od orientacji seksualnej. To kwestia godności, ale także stabilności życiowej rodzin, które już istnieją" - zaznaczył wicepremier.

W ocenie resortu cyfryzacji odmowa wpisu takich małżeństw do polskiego rejestru stanu cywilnego narusza prawo UE, w tym zasadę równego traktowania oraz swobodę przemieszczania się i osiedlania się obywateli Unii.

TSUE wskazał, że państwa członkowskie nie mają obowiązku wprowadzania małżeństw jednopłciowych do prawa krajowego, ale nie mogą odmówić uznania związków zawartych legalnie w innym kraju UE.

"Z perspektywy państwa obywatelskiego i prospołecznej polityki działamy szybko, rzeczowo i z poszanowaniem prawa. Wyrok TSUE to nie kwestia ideologii, to obowiązek prawny, którego Polska musi przestrzegać" - wskazał Krzysztof Gawkowski.

"Pierwszy małżonek" i "drugi małżonek"

Po ogłoszeniu wyroku minister cyfryzacji polecił przygotowanie analizy prawnej i technicznej, która wskazała zakres niezbędnych zmian. Obecnie obowiązujące wzory dokumentów posługują się określeniami "kobieta" i "mężczyzna", co uniemożliwia prawidłowe wpisanie małżeństw osób tej samej płci.

Projekt rozporządzenia zakłada wprowadzenie neutralnych płciowo określeń, takich jak "pierwszy małżonek" i "drugi małżonek", aktualizację rubryk dotyczących danych rodziców oraz dostosowanie zapisów dotyczących nazwisk małżonków w aktach i zaświadczeniach. Zmiany mają zapewnić zgodność z ustawą o aktach stanu cywilnego oraz unijnymi standardami, w tym rozporządzeniem 2016/1191.

Resort podkreślił, że dostosowanie dokumentów i systemów administracyjnych pozwoli zagwarantować obywatelom równe traktowanie, ułatwi korzystanie z praw związanych z małżeństwem - między innymi w zakresie świadczeń, ubezpieczeń i podatków - oraz uprości procedury urzędowe.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
pap_20251211_0Y3
"Ustawa w tej postaci budzi niepokój". Co zrobi prezydent?
Katarzyna Kotula
Co dalej z ustawą o osobie najbliższej? Kotula: liczę na panią prezydentową
A co, jeżeli związki partnerskie dotyczyłyby tylko osób różnej płci?
Ustawa o statusie osoby najbliższej. Jest decyzja rządu

Kolejne sprawy w sądach

Sprawa transkrypcji zagranicznych małżeństw osób tej samej płci pozostaje także przedmiotem postępowań przed sądami administracyjnymi. W czwartek Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie odroczył rozpoznanie skargi dwóch kobiet, którym odmówiono transkrypcji aktu ich ślubu zawartego w Portugalii. Postępowanie ma zostać wznowione po rozstrzygnięciu podobnej sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny, którego rozprawę wyznaczono na 20 marca.

Jak wyjaśnił przewodniczący składu sędziowskiego Jerzy Drwal, sąd uwzględnił wniosek pełnomocnika skarżących ze względu na "ważki charakter problematyki prawnej" oraz oczekiwane rozstrzygnięcie NSA. Skarga dotyczy decyzji kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lublinie z października 2023 roku, podtrzymanej następnie przez wojewodę lubelskiego, odmawiającej wpisania aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego.

1 godz 10 min
TSUE bez Polaka. O co chodzi w sporze o sędziego w Luksemburgu?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

TSUE bez Polaka. O co chodzi w sporze o sędziego w Luksemburgu?

Szczyt Europy

Postępowanie przed WSA było wcześniej zawieszone do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał Sprawiedliwości UE. W wyroku z 25 listopada 2025 roku TSUE orzekł, że państwa członkowskie UE mają obowiązek uznawać małżeństwa osób tej samej płci zawarte legalnie w innym kraju UE, nawet jeśli prawo krajowe nie przewiduje takich związków. Po wyroku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazało, że dotyczy on technicznej kwestii transkrypcji dokumentów, a nie zmiany definicji małżeństwa w polskim prawie, zapowiadając analizy prawne i rekomendacje dla urzędów stanu cywilnego.

OGLĄDAJ: "Nazwa jest wtórna. Ważne, co jest w tej ustawie"
pc

"Nazwa jest wtórna. Ważne, co jest w tej ustawie"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

TAGI:
małżeństwa TSUE Unia Europejska prawo ministerstwo cyfryzacji Krzysztof Gawkowski Naczelny Sąd Administracyjny Sąd
