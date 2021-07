Wybór sędziów w Polsce, Hiszpanii i Niemczech. Ziobro próbuje porównywać, my przypominamy różnice

Mamy do czynienia z wyrokiem politycznym, wydanym na polityczne zamówienie Komisji Europejskiej, u którego podstaw leży segregacja państw na lepsze i gorsze – stwierdził minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Minister i inni urzędnicy resortu sprawiedliwości porównali już polski system wyboru sędziów do tych, które obowiązują w Hiszpanii i Niemczech w 2020 roku. Różnice między tymi systemami wyjaśniał wtedy Konkret24. Przypominamy, o jakie różnice chodzi.

Ziobro: u podstaw tego kryje się tak naprawdę kolonialne myślenie

- Mogę powiedzieć jedno. Mamy do czynienia z wyrokiem politycznym, wydanym na polityczne zamówienie Komisji Europejskiej, u którego podstaw leży segregacja państw na lepsze i gorsze. A u podstaw tego głębiej kryje się tak naprawdę kolonialne myślenie, pozwalające na tego rodzaju pozaprawną segregację i różnicowanie państw i obywateli Unii Europejskiej – ocenił Zbigniew Ziobro.

Zdaniem szefa resortu sprawiedliwości, "główny zarzut, który legł u podstaw tego wyroku sprowadza się do stwierdzenia, że polski system powoływania sędziów jest zbyt upolityczniony i nie gwarantuje wyboru sędziów niezależnych". - Problem w tym, że ten polski system jest to niemal dokładna kopia systemu powoływania sędziów jaki jest w Hiszpanii - powiedział.

Ziobro: jednoznaczne pokazanie, że Niemiec może więcej

Ziobro przypomniał, że w środowym orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny "jednoznacznie wskazał", że "tego rodzaju rozstrzygnięcia (wyroki TSUE -red.) nie dotyczą Polski". - Nie dotyczą Polski, dlatego że polska konstytucja, która jest aktem najwyższej rangi (...) jasno stanowi, że w zakresie organizacji wymiaru sprawiedliwości jedynym uprawnionym gremium do jego ukształtowania są demokratyczne organy państwa polskiego - powiedział minister.

- Jeżeli obywatel niemiecki ma prawo zdaniem TSUE poprzez udział w demokratycznych wyborach kształtować – pośrednio - sądownictwo i skład personalny sądów niemieckich, a odmawia się tego prawa polskim obywatelom (…) to to jest jednoznaczne pokazanie, że Niemiec może więcej a Polak może dużo mniej w ramach porządku Unii Europejskiej – ocenił.

Wyjaśniamy różnice

Jak pisze Konkret24, Niemcy są jednym z pięciu europejskich państw, gdzie nie funkcjonuje scentralizowany organ jak Rada Sądownictwa, a kompetencje związane z powoływaniem sędziów leżą w dyspozycji innych podmiotów. Jak pisze dr Grzegorz Pastuszko w opracowaniu dla Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, "jest to konsekwencja wprowadzenia modelu kształtowania kadry sędziowskiej opartego na koncepcji, która zakłada rozproszenie istniejących w tym obszarze ośrodków decyzyjnych, tak by przyjęty system lepiej odpowiadał federalnej strukturze państwa niemieckiego".

W Hiszpanii wyborem sędziów zajmuje się Rada Główna Władzy Sądowniczej (Consejo General de Poder Judicial – CGPJ). Składa się z przewodniczącego (który równocześnie jest prezesem Sądu Najwyższego), zastępcy przewodniczącego i 20 członków. Do rady może kandydować każdy sędzia, który ma poparcie 25 członków samorządu sędziowskiego albo stowarzyszenia sędziowskiego. Parlament nie ma kompetencji do zgłaszania sędziów w celu ich wyboru do Rady.