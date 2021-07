"Izba Dyscyplinarna będzie na razie pracować tak jak dotąd". Mimo wyroku TSUE

"Izba Dyscyplinarna będzie na razie pracować jak dotąd"

Do czwartkowego wyroku TSUE odniósł się przedstawiciel nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej Piotr Falkowski. - To orzeczenie wprost nie kwestionuje, a przynajmniej nie nakazuje, czy nawet nie podejmuje próby dokonania zmian, uchylenia, zawieszenia jakichkolwiek polskich przepisów i w tym sensie nie ma wpływu na pracę Sądu Najwyższego i w związku z tym także Izba Dyscyplinarna będzie na razie pracować tak jak dotąd – powiedział.

Falkowski stwierdził, że "w związku z tym, że został wydany ten wyrok, wygasło postanowienie tymczasowe wydane 8 kwietnia ubiegłego roku, czyli to postanowienie, które dosyć konkretnie zawieszało określone przepisy". - Ono wygasło niezależnie od wczorajszego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, tak czy inaczej ono zawiera takie stwierdzenie, że "do zakończenia sprawy wyrokiem". Ta sprawa wyrokiem się zakończyła, w związku z tym ten środek tymczasowy wygasł – przekazał.

Jak dodał, należy jednak przede wszystkim zwracać uwagę na postępowanie, które "wciąż toczy się przed Trybunałem Konstytucyjnym, które dotyczy hierarchii aktów prawnych i miejsca orzeczeń TSUE, miejsca prawa europejskiego, określonych interpretacji i wykładni stosowania prawa europejskiego w stosunku do polskiego porządku prawnego". - Myślę, że warto zaczekać na tamto orzeczenie, ono też wiele wyjaśni – powiedział.

Baczyńska: mówienie, że ten wyrok nas nie dotyczy to szaleństwo

Do samego wyroku, jak i słów rzecznika Izby Dyscyplinarnej Piotra Falkowskiego odniosła się konstytucjonalista z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego Bogna Baczyńska. - Przez to, co zostało w wyroku powiedziane dzisiaj, przez wczorajsze środki zamrażające, sytuacja jest bardzo jednoznaczna - powiedziała.