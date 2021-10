Żurek o wyroku TSUE: zyskujemy potężną broń w walce z państwem autorytarnym

Środowy wyrok TSUE w sprawie polskiego sądownictwa to potężna broń w walce z państwem autorytarnym - powiedział sędzia Waldemar Żurek. Zdaniem posłanki Koalicji Obywatelskiej Kamili Gasiuk-Pihowicz "TSUE znowu odsyła Zbigniewa Ziobrę na studia". Premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że orzeczenie "hipotetycznie prowadziłoby do bardzo głębokiego chaosu" w wymiarze sprawiedliwości.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w środę, że przeniesienie sędziego bez jego zgody do innego sądu lub między dwoma wydziałami tego samego sądu może naruszać zasady nieusuwalności i niezawisłości sędziów. Z rozstrzygnięcia TSUE wynika też, że okoliczności, w których powołany został sędzia Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski mogą prowadzić do wniosku, że powołanie nastąpiło z "rażącym naruszeniem podstawowych reguł procedury powoływania sędziów Sądu Najwyższego stanowiących integralną część ustroju i funkcjonowania polskiego sądownictwa".

Żurek: uzyskujemy potężną broń w walce z państwem autorytarnym

- Te ustawy, które przyjmował nasz parlament i władza były oczywiście sprzeczne z konstytucją i z prawem unijnym. Wyrok TSUE to potwierdza, mamy dzisiaj radosny dzień. Uzyskujemy potężną broń w walce z państwem autorytarnym - skomentował sędzia Żurek.

Dodał, że "wskazówki TSUE są na tyle czytelne i mocne, że nawet, gdyby obecnie rządzący próbowali manipulować składami w Sądzie Najwyższym, by tych nielegalnych sędziów łączyć z legalnymi, to każdy sędzia w Polsce może bezpośrednio stosować prawo unijne - o tym też mówi ten wyrok - i uznawać takie decyzje za niebyłe".

Gasiuk-Pihowicz: TSUE znowu odsyła Ziobrę na studia

Z kolei Gasiuk-Pihowicz mówiła w Sejmie "co dla przeciętnego obywatela oznacza dzisiejsze orzeczenie TSUE". - Oznacza, że wyroki, które są wydawane przez neo-sędziów w Sądzie Najwyższym powołanych przez upolitycznioną KRS mogą zostać uznane za nieważne - tłumaczyła.

Wyjaśniała, że "obywatel idący do sądu w sprawie spadku, odzyskania skradzionego majątku, niesłusznie nałożonego podatku nie będzie pewien, czy wyrok w jego sprawie został wydany, czy jest ostateczny". - Mówiąc krótko - obywatel idąc do sądu nie będzie wiedział, czy dostał świstek papieru, czy wyrok wydany w imieniu Rzeczpospolitej - podkreśliła Gasiuk-Pihowicz.

Morawiecki: wyrok TSUE hipotetycznie prowadzi do głębokiego chaosu

Premier Morawiecki był pytany przez dziennikarzy o wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej podczas konferencji w Słowenii. - Jeżeli TSUE wydaje wyrok, w wyniku którego setki tysięcy wyroków wydanych przez sędziów powołanych w ciągu ostatnich kilku lat miałyby być zakwestionowane, postawione pod znakiem zapytania, to należy się zastanowić, do czego prowadzi taki wyrok - powiedział.

Szef rządu ocenił, że "hipotetycznie prowadziłby do bardzo głębokiego chaosu, ponieważ w setkach tysięcy rozstrzygnięć sądów obywatele polscy nie mogliby mieć pewności co do stosowania prawa".