Sędzia Beata Morawiec o wyroku TSUE w sprawie przenoszenia sędziów bez ich zgody

Sędzia Beata Morawiec, odnosząc się w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 do wyroku TSUE w sprawie przenoszenia sędziego bez jego zgody, powiedziała, że jest to bardzo ważne orzeczenie, które "bardzo wyraźnie wskazuje sądom, w jaki sposób powinny na przyszłość orzekać, a w szczególności postępować w sytuacji, kiedy mają do czynienia z wyrokami wydanymi przez sędziów powołanych przez neo-KRS".