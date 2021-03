"Skarga została złożona do Trybunału Konstytucyjnego". Jest odpowiedź premiera na orzeczenie TSUE

- Pan premier Mateusz Morawiecki w ostatnim czasie zapowiedział złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego co do wyższości polskiego prawa konstytucyjnego nad prawem unijnym. Ta skarga została w dniu dzisiejszym złożona do Trybunału Konstytucyjnego, więc jest to realizacja tej zapowiedzi, o której mówiliśmy jakiś czas temu. Ta skarga została dzisiaj złożona - powtórzył Mueller na poniedziałkowym briefingu prasowym.