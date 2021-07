Morawiecki: Izba Dyscyplinarna nie spełniła wszystkich oczekiwań

"Istnieje nadrzędność prawa krajowego nad prawem europejskim"

"Warto poszukać takich rozwiązań, żeby Izba Dyscyplinarna działała, żeby mogła (...) podejmować decyzje takie, jakie powinny być"

Premier: przyglądaliśmy się potencjalnym dalszym reformom wymiaru sprawiedliwości

Premier o "remoncie systemu, pewniej reformie, która nadal jest potrzebna"

- Czekamy na to, ja czekam na to z ogromną niecierpliwością i mam nadzieję, że ten kolejny obrót kołowrotka reformy wymiaru sprawiedliwości doprowadzi do istotnej poprawy jego działania - powiedział Morawiecki.

Autorytety prawnicze i sędziowskie z odmiennym stanowiskiem

Według niego niewykonywanie tych postanowień, "to jest to samo, kiedy by rząd powiedział: no dobrze, my będziemy kraść, ale nic nam nie zrobicie". - To jest dosłownie to samo, całkowicie identyczna sytuacja - ocenił prof. Zoll.