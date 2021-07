Cimoszewicz: Reakcje werbalne, polityczne Unii już są. Mogą zapaść także sankcje finansowe

"Polska niezwykle zawęża swobodę manewru ucieczkowego ze strony instytucji europejskich przed podjęciem decyzji"

- Jeżeli Komisja Europejska, Rada Europejska, Parlament Europejski, który akurat zaczął przerwę letnią, nie zareagują najpóźniej we wrześniu czy w październiku, to pod znakiem zapytania stanie spoistość prawna całej Wspólnoty - podkreślił.

Według niego "Polska nie jest już państwem praworządnym ani gdy chodzi o to, co się dzieje w naszym kraju, ani gdy chodzi o jej zachowanie w stosunkach międzynarodowych". - W tym przypadku w najważniejszej dla nas instytucji międzynarodowej, jaką jest Unia Europejska - dopowiedział.

"Tak się nie robi polityki wśród dorosłych ludzi"

Pytany, do których ugrupowań mogliby ewentualnie przejść politycy Lewicy, Cimoszewicz odpowiadał: - Pewnie wszystkie scenariusze są możliwe, tylko to, co się stanie z tymi politykami lub ludźmi, którzy uważają się za polityków, a są infantylni, jest nieistotne. Istotne jest to, co stanie się ze zdezorientowanymi sympatykami Lewicy.