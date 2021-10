Zastępca RPO o sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym: Poseł PiS powiedział, że zostaniemy rozliczeni. Odebrałem to jako groźbę

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Maciej Taborowski powiedział w "Jeden na jeden" o tym, co się działo w kuluarach. Jak powiedział, do przedstawicieli RPO podszedł poseł PiS Arkadiusz Mularczyk "jakby nie wyszedł z roli chyba jeszcze, jeśli chodzi o postępowanie przed Trybunałem i mówił, że "wykonujemy złą robotę, że anarchizujemy polski porządek prawny, że to jest wszystko nasza wina". - Odchodząc, ja to odebrałem jako rodzaj groźby, powiedział, że my zostaniemy rozliczeni, czy to co robimy, zostanie w jakiś sposób rozliczone - dodał.